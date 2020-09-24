Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim oldu
Van'da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
|24 Eylül 2020 12:18
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen bir bölücü terör örgütü mensubunun, 24 Eylül 2020 günü Van ili İpekyolu ilçesinde teslim olması sağlanmıştır." denildi.
Valilik açıklamasında, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.
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