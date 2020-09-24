1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' davasına devam edildi

Mahkeme, dosyanın incelenmek üzere bilirkişiye gönderilmesine karar verdi
 24 Eylül 2020 12:29
+Aa- Yazdır
Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' davasına devam edildi

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Kıvanç Tatlıtuğ katılmazken avukatı hazır bulundu. Duruşmaya, şikayetçi İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının avukatı da katıldı.

Söz alan Tatlıtuğ'un avukatı Bumin Doğrusöz, bir önceki celse tanık olarak dinlenmesini talep ettikleri Tatlıtuğ'un mali işlerine bakan babası Erdem Tatlıtuğ'un, vergi memuru tarafından detaylı ifadesinin alınıp dosyaya girdiğini belirtti.

Ara kararını veren mahkeme, tanık Erdem Tatlıtuğ'un dinlenmesinden vazgeçilmesine ve dosyanın incelenmek üzerine bilirkişiye gönderilmesine hükmetti.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın suç tarihi itibarıyla Pendik Vergi Dairesine bağlı olarak faaliyet gösteren Bağımsız Manken ve Modellerin Faaliyetleri adlı şahıs işletmesinin sahibi olduğu belirtiliyor.

İddianamede, İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı görevlileri tarafından Tatlıtuğ'un yetkilisi olduğu işletmenin 2012 ve 2013 vergi dönemiyle ilgili yapılan incelemesinde, yetkilisi olduğu işletme bünyesinde herhangi bir mal teslimi ya da hizmet ifası karşılığında ticari faaliyette bulunmamasına karşılık ticari faaliyette bulunmuş gibi bazı danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenen sahte faturaları kendi defter ve kayıtlarına işlemek suretiyle kullandığı anlatılıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'un, gerçek bir ticari faaliyetinin bulunmamasına rağmen sahte fatura ve irsaliyeleri ticari kayıtlarına işleyerek kullanmak suretiyle vergi ziyanına neden olduğu vurgulanan iddianamede, sanık Tatlıtuğ'un bu işlemi bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği, bu şekilde vergi usul kanununa muhalefet ettiği aktarılıyor.

İddianamede, bu kapsamda sanık Tatlıtuğ'un "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan incelemeye konu her takvim yılı için iki kez olmaz üzere toplam 6 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşini öldüren kadına dava açıldı
24 Eylül 2020 11:42		 Meslektaşını öldüren doktor: Sözlerini erkeklik gururuma yediremedim
24 Eylül 2020 10:13
1 milyon liralık haksız kazanç elde eden 2 kişi tutuklandı
23 Eylül 2020 22:51		 Ukrayna'da iki Türk kızının katiline iki kez ağırlaştırılmış müebbet
23 Eylül 2020 18:45
Doktoru jiletle yaralayan sanığa indirimsiz 20 yıl hapis
23 Eylül 2020 16:07		 Mütercimler'in 'imam hatip' sözleri hakkında iddianame hazırlandı
23 Eylül 2020 09:32
Mardin'de cinsel istismar zanlısı tutuklandı
23 Eylül 2020 00:00		 'Bu palyaço hangi sıfatla okullara giriyor?' demişti... Beraat etti
22 Eylül 2020 15:23
E-posta tehditçileri serbest bırakıldı
22 Eylül 2020 08:39		 Tartıştığı kişiyi vuran eski belediye başkanı tutuklandı
21 Eylül 2020 19:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:50 - Eczacılar yarın sosyal medya profillerini karartacak12:47 - Anne ve babası canlı ders verirken balkondan düşerek hayatını kaybetti12:42 - Evlat nöbetindeki aileye müjdeyi, Bakan Soylu verdi12:35 - Ali Ağaoğlu, Ada'sını satışa çıkardı12:34 - Faizin kurla imtihanı bugün... MB'nin kararı bekleniyor12:31 - Boşanma aşamasındaki eşinden 1 saatliğine aldığı bebeğini kaçıran baba yakalandı
12:30 - İzmir'de emekli öğretmeni öldürdüğü iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı12:29 - Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' davasına devam edildi12:28 - Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip kurduğu dijital platformun adını duyurdu12:25 - SMA hastalarının 'evde alabileceği ilk ilaç' için sevindiren gelişme12:24 - 'TEKNOFEST 2020' Gaziantep'te başladı12:18 - Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim oldu
12:16 - Doların yükselişi devam ediyor12:11 - Gazeteci Fatih Tezcan'a sosyal medya paylaşımları nedeniyle dava açıldı12:10 - Vali Yerlikaya Mercedes fabrikasıyla kademeli mesaiyi görüştü12:08 - TOKİ, 176 konut ile 155 iş yerini açık artırma ile satışa çıkardı12:05 - 'Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor'
11:59 - Sınırda askeri araç devrildi: 5'i asker 16 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı
MEB: Canlı derslerde bu ders saatini aşmayın dedi
Bakan iken ne yaptınız... Mülakatta yüzlerce adayı elemediniz mi?
Erdoğan'dan, 'Acı Biber Reçel'i getiren kurmayına... Reçel yemiyorum
Sözleşmeli Personel İstihdamında 4 değişiklik
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni'ye hapis cezası
Meslektaşını öldüren doktor: Sözlerini erkeklik gururuma yediremedim
'Cumhurbaşkanımızdan sonra siyasette yokum, noktayı koyarım'
TSK'dan personele 'düğün ve nikah'a katılmayın uyarısı
Memurlar Bodrum'dan kaçıyor!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2020-21 marcao sezonu 3
Kıdem tazminatı 1
diamond tema 1
eba sistemine girişin ve eba tv'nin çökmesi 1
salatada maydanozu manifesto 3
Apokalipto 1
kaynar denizleyin canım 1
Tarsustaki gizemli kazı 1
taylan antalyalı 2
charles darwin 2
SON İLANLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kütahya Belediyesi 36 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Konya Güvenlik Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam