İzmir'de emekli öğretmeni öldürdüğü iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
|24 Eylül 2020 12:30
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Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığında, olayın aydınlatılması amacıyla özel bir soruşturma ekibi kuruldu.
Foça Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığından alınan destekle gerçekleştirilen çalışmalarda cinayetin faili olduğu belirlenen kişilerden biri, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, diğeri İzmir'de gözaltına alındı.
Zanlıların, jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
- Olay
Emekli öğretmen Tevfik Yalvaç (64), 20 Eylül'de İzmir'in Foça ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ne 1,5 kilometre mesafede bulunan zeytinlik bahçesindeki iki katlı evinde, elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlanmış ve av tüfeğiyle göğsünden vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu.
İzmir Karşıyaka'da yaşadığı, zaman zaman Yeniköy Mahallesi'ndeki evinde kaldığı belirtilen Tevfik Yalvaç'ın bulunamayan otomobilinin de gasbedilmiş olabileceği öne sürülmüştü.
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