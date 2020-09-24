Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip kurduğu dijital platformun adını duyurdu
|24 Eylül 2020 12:28
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Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, yeni dijital platformuyla ilgili ayrıntıları da ilk kez açıklamıştı.
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde bazı detaylarını paylaştığı ve yeni dijital içerik platformun adını açıkladı.
Ilıcalı, 'Yeni dijital platformumuz Exxen'de çok yakında beraberiz' ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım
Acun Ilıcalı dijital platformu Exxen ile ilgili detaylar, günlerdir merak ediliyordu. Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlamış ve yeni dijital platformu Exxen ile ilgili detayları da burada paylaşmıştı.
ACUN ILICALI DİJİTAL PLATFORM İLE İLGİLİ SÖZLERİ
Çok iddialı bir platformla geliyoruz. Televizyonculukta hayallerimizi gerçekleştirecek noktada değiliz.
"İSMİNİ ALİ TARAN BULDU"
Dijital dediğin zaman bambaşka bir dünya. İsmi belli. Ali Taran buldu. Bayıldım. Güzel bir platform olacak. İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum.
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