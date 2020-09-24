Boşanma aşamasındaki eşinden 1 saatliğine aldığı bebeğini kaçıran baba yakalandı
|24 Eylül 2020 12:31
|+Aa- Yazdır
Afyonkarahisar'da boşanma aşamasındaki eşinden icra memurları aracılığıyla 2 buçuk aylık bebeğini 1 saatliğine teslim alarak kaçıran baba, jandarma ekiplerince Antalya'da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 12 Eylül'de merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde, eşi H.T. ile boşanma aşamasında olan baba M.T, velayeti annesinde olan 2 buçuk aylık bebeği E.T.'yi icra memurları aracılıyla 1 saatliğine teslim aldı.
Belirlenen sürenin sonunda baba M.T.'nin bebeği, eşi H.T.'ye teslim etmeyince jandarmaya ihbarda bulunuldu.
Jandarma ekiplerince, babası tarafından araç kiralanarak kaçırıldığı belirlenen bebeğin bulunması için M.T'nin yakın akraba ve çevresindeki adresler kontrol edildi.
Kontrollerde bebek hakkında somut bilgiye ulaşamayan jandarma ekipleri, daha sonra M.T'nin sosyal medya hesapları ile kiralanan aracın plaka tanıma sistemindeki (PTS) kamera görüntülerini inceledi.
Bebeğin Antalya'ya kaçırıldığını tespit eden jandarma ekipleri, Antalya İl Jandarma Komutanlığına, Elmalı, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde belirlenen adresleri bildirdi.
Jandarma ekipleri, Manavgat'ta bir evde yaptığı aramada, içeride saklanan M.T. ile bebek E.T.'yi buldu. Gözaltına alınan M.T, bebeği ile birlikte Afyonkarahisar'a getirildi.
İşlemlerinin arından adliyeye sevk edilen M.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Bebek E.T. ise annesi H.T.'ye teslim edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Anne ve babası canlı ders verirken balkondan düşerek hayatını kaybetti
24 Eylül 2020 12:47
|İzmir'de emekli öğretmeni öldürdüğü iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
24 Eylül 2020 12:30
|Gazeteci Fatih Tezcan'a sosyal medya paylaşımları nedeniyle dava açıldı
24 Eylül 2020 12:11
|Sınırda askeri araç devrildi: 5'i asker 16 yaralı
24 Eylül 2020 11:59
|DSÖ: Çin, Rusya ve ABD, Covid-19 aşı programına katılmadı
24 Eylül 2020 11:45
|Başkentte telefon dolandırıcıları polisin takibinden kaçamadı
24 Eylül 2020 11:23
|Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
24 Eylül 2020 10:14
|Adana'da adres sormak istedikleri vatandaşı vurdular
24 Eylül 2020 10:13
|11 yaşındaki kızı kandırıp cinsel istismarda bulundu
24 Eylül 2020 09:50
|İçişleri: Yıldırım-1 operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi
24 Eylül 2020 09:13