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Faizin kurla imtihanı bugün... MB'nin kararı bekleniyor

Dolar 7.70 lirayı aşarken ve Euro 9 lira seviyelerinde kalırken Merkez Bankası bugün en kritik Para Politikası Kurulu toplantısını yapıyor. Analistler PPK'dan faiz değişikliği beklemiyor
 24 Eylül 2020 12:34
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Faizin kurla imtihanı bugün... MB'nin kararı bekleniyor

Merkez Bankası bugün Para Politikası Kurulu'nu topluyor. Açıklama saat 14:00'te gelecek. Piyasada gözler rekor üstüne rekor kıran dolar ve Euro kuru sonrasında Merkez Bankası'na çevrilmiş durumda. Dolar dün 7.70v lirayı aştı, Euro yine 9 lira seviyesinin hemen altında. Küresel çapta güçlenen dolar endeksine karşı Türk Lirası da dahil dün değer kaybetmeyen bir para birimi neredeyse yoktu. Merkez Bankası'nın yüzde 8,9'a yükselttiği beklentisi ve yüzde 5 olarak açıklanmış olan 2020 yıl sonu enflasyon hedefini sert kur hareketleri tehdit ediyor. Yüksek dolarizasyon, artan kur etkisi ve ivme kaybetse de devam eden kredi genişlemesi Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı hedefini riske atıyor. İşte bugün Merkez Bankası, analistler tarafından aksiyon beklenmeyen yüzde 8,25 olan politika faizinde değişiklik yapıp yapmamaya karar verecek. Politika faizi hariç araçlarla süren sıkılaştırma adımları çerçevesinde ise önceki gün itibariyle yüzde 10,61 olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 6 ayın zirvesine çıkmış durumda.

GLP'den 17.3 milyar TL fonlama

Merkez Bankası dün de geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenledi. Ortalama basit faiz yüzde 11,42 olurken 10 milyar TL fonlama yapıldı. İhaleye toplam teklif 45 milyar 300 milyon TL olurken ortalama bileşik faiz de yüzde 12,05 oldu İhalede ortalama basit faiz önceki güne göre 2 baz puan daha yükseldi. Bir önceki gün yükseliş 10 baz puan olmuştu.

TCMB'nin bu hafta PPK kararı piyasada yakından takip ediliyor. TCMB mevcut faiz koridorunda sıkılaştırmanın sonuna yaklaşması nedeniyle sıkılaştırmanın üst sınırını belirleyen geç likidite penceresi faizi de yakından izleniyor. Yüzde 11,25 seviyesindeki geç likidite penceresi depo ve repo piyasasında önceki gün 17.3 milyar TL kullanım gerçekleşti. Pazartesi günü ise 20.3 milyar TL kullandırılmıştı. Geçen hafta ile birlikte son dönemde 88.7 milyar liralık fonlama yüzde 11,25 faiz oranına sahip GLP'den yapılmış oldu. TCMB fonlamasının tamamı ise yaklaşık 250 milyar TL seviyesinde.

TL varlıklarında ayrışma var

İş Yatırım'ın notunda küresel piyasalarda tepki alımlarının yaşandığı belirtilerek ABD piyasaları teknoloji hisseleri öncülüğünde yaralarını sarmaya çalıştığı belirtildi. Notta, küresel bir toparlanma söz konusu olmadığına dikkat çekilerek "Türkiye varlıklarında bir ayrışma görülüyor. Tahvil faizleri ve CDS Türk Lirası'nda devam eden değer kaybıyla birlikte artıyor. Borsa İstanbul sanayi hisseleri öncülüğünde yükseliyor. Bankalarda sınırlı bir toparlanma görülüyor" denildi. Nota şöyle devam edildi: "Küresel olarak değerlenen dolar ve Merkez Bankası'nın yeterli adım almayacağına işaret eden kur, CDS ve tahvil piyasaları tepki alışının kalıcılığını şüpheli bakiye yapıyor."

Bu arada Türk Lirası her şeye rağmen küresel çalkantının yaşandığı bu hafta bazı gelişmekte olan ülke para birimlerine nazaran daha iyi bir performans sergiledi. Bu hafta Güney Afrika Randı yüzde 3,7 değer kaybı yaşadı. Türk Lirası yüzde 1,6, Brezilya Reali yüzde 1,5, Arjantin Pesosu yüzde 0,3 değer kaybederken Güney Kore Wonu yüzde 0,2 değer kazanmayı başardı. Norveç ve Danimarka Kronu yüzde 3'ün üzerinde değer kaybı yaşayan iki para birimi olarak öne çıktı.

Kırılganlık kur hareketlerinden kaynaklı

İspanyol BBVA CEO'su Onur Genç yaptığı açıklamada Türkiye'deki kırılganlıkların farkında olduklarını ve temkinli olmak gerektiğini belirterek "Ancak Türkiye'nin temelleri iyi görünüyor, birçok kırılganlık kur hareketlerinden kaynaklı. Uzun vadede Türkiye'ye karşı pozitifiz, kısa vadede döviz pozisyonlarımızı yönetiyoruz" dedi.

ŞEBNEM TURHAN / Dünya Gazetesi
Dünya
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