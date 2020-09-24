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Köylülerin 'hafriyat' ve 'kamyon' isyanı: Denizin rengi değişti

İstanbul trafiğinde kural ihlali yaparak seyreden hafriyat kamyonları, tehlike saçmaya devam ediyor. Eyüpsultan İlçesi'ne bağlı Ağaçlı Köy yolunda hızla giden kamyonların, molozlarını da plaja yakın bir alana boşaltması nedeniyle deniz, kahverengiye dönmüş durumda. Kamyonların yolda hızla ilerlemesi ve Ağaçlı Plajı'nın son durumu, havadan da fotoğraflandı.
 24 Eylül 2020 13:05
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Köylülerin 'hafriyat' ve 'kamyon' isyanı: Denizin rengi değişti

Özellikle Eyüpsultan İlçesi'ne bağlı Ağaçlı Köy yolunda, bazı noktalarda 40 kilometreye kadar düşen hız sınırına, çok sayıda kamyon şoförü uymuyor. Çevre sakinleri otobanda aşırı hızla giden kamyonlardan şikayetçi. Ayrıca hafriyat kamyonlarının molozlarını boşaltması için adres gösterilen alan, Ağaçlı Köyü Plajı'nın hemen kenarı. Öyle ki denizin kıyısında döküm yapan onlarca kamyon nedeniyle, suyun rengi tamamen değişmiş ve kahverengine dönmüş durumda. Çevre sakinleri, plajın doldurulmasına da isyan ediyor.

"HIZLI GİDİYOR, UFAK ARABALARI GÖRMEZDEN GELİYORLAR"

Köy sakinlerinden Necmi Akar, "Çok hızlı gidiyorlar, yolda sürekli tehlike var. kurallara zaten uyulmuyor, tonaj var. Biz de bu konudan rahatsızız, yetkililerden yardım bekliyoruz. Hız sınırını uygulasınlar. Hele de ufak araba olduğu zaman karşılarında, görmezden geliyorlar" dedi.

"HATALI SOLLAMA YAPIYORLAR"

Bir başka köy sakini, "Otobandan Odayeri'nden girdikten sonra köy yolu başlıyor. Hızla geliyorlar, birbirlerini solluyorlar. Bu yolda zaman zaman devrilen kamyonlar oldu. Jandarma gerekli tedbiri alıyor ama bazen yetersiz kalıyor. Çok hızlı gidiyorlar, yorgun oluyorlar belki, belki çok çalışıyorlar ama telaşlılar yani. Kantar'ın oradan girdikten sonra iki tane viraj var. Bazen hatalı sollama oluyor. Son anda selektör veriyor ya da sen veriyorsun" şeklinde konuştu.

"DENİZE HAFRİYAT YAPIYORLAR"

Bir başka çevre sakini ise "Bu köyümüz açısından çok kötü bir şey. Yıllardır biz bunu çekiyoruz. Kamyonların tozu olsun, gürültüsü olsun. Şu anda yok ama bütün toz köye geliyor. Ayrıca buradaki döküm kamyonlarının hepsi denize hafriyat yapıyor. Biz bu konudan çok mustaribiz. 153'ü arıyoruz, her yere bilgilendirme yapıyoruz ama bu konuda dönüş yapılmıyor. Hızlarından sıkıntılıyız, köy içinden geçenler oluyor, çocuklarımız bisiklete biniyor. Kışın çamuru, yazın tozu bitmiyor. Otobanda hız sınırına da uymuyorlar" ifadelerini kullandı.
DHA
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