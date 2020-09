Bakan Karaismailoğlu, Rize Havalimanı'nın açılacağı tarihi açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Önümüzdeki sene bugünlerde Rize Havalimanı'nı açmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda da çalışıyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, AK Parti Rize İl Başkanlığını ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Rize'de devam eden projeleri inceleyeceklerini, bunların bir an önce bitirilmesi, ayrıca bundan sonra ihtiyaçlar doğrultusunda yapılacak yeni projelere ilişkin de görüşmelerde bulunacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin her köşesinde çok değerli yatırımların hayata geçirildiğini belirten Karaismailoğlu, "Bunların hepsi Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatları doğrultusunda, yine 2023 kalkınma vizyonumuz doğrultusunda memleketimizin mübalağa etmeden her noktasında çok verimli çalışmalarımız var. Bir gün Çanakkale Köprüsü'nü yapıyoruz, bir gün Siirt'te Botan Çayı'ndaki köprüyü açıyoruz, bir gün Kuzey Marmara Otoyolu'nda açılışlar yapıyoruz, bir gün Ankara-Niğde Otoyolu'nda açılışlar yapıyoruz. Pek çoğuna da katılamıyoruz, 'bir an önce açın vatandaşımızın hizmetine girsin' diye talimatlar veriyoruz arkadaşlarımıza." diye konuştu.

Karaismailoğlu, bu doğrultuda büyük bir özveri ortaya konulduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Yüz binlerce kişi çalışıyor, binlerce şantiye var. Hepsi Sayın Cumhurbaşkanımızın bize çizdiği 18 yıllık ulaştırma altyapı vizyonu doğrultusunda. İnşallah çok değerli katkıda bulunuyoruz ülkemize. Bizim yaptığımız işler bütün vatandaşımızın, çocuklarımızın geleceği için. Yüzyıllarca hizmet edecek projeler yapıyoruz. Bunun tek gayesi var, vatandaşımızın, yurttaşlarımızın, milletimizin yaşam kalitesini artırmak doğrultusunda çalışıyoruz. İnşallah bunların daha da gerisi gelecek, zamanla ihtiyaç doğdukça onların da planlamalarını yapıp hepsini vatandaşımızın hizmetine sunacağız."

- "Bölgenin istihdamına, turizmine, ekonomisine çok büyük katkısı olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Rize'de de bugüne kadar çok büyük çalışmalar yapıldığına işaret eden Karaismailoğlu, "15 milyar liraya yakın sırf ulaştırma altyapı projeleriyle ilgili, kara yolları projeleriyle ilgili çalışmalarımız oldu. Ülkemizin en önemli, en büyük tünellerinden bir tanesi Ovit Tüneli bitti. Kırık Tüneli, Dallıkavak Tüneli inşaatları devam ediyor. Bunları da bitirip vatandaşımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Karaismailoğlu, Rize genelinde 19 altyapı projesinin devam ettiğini dile getirerek, çok yoğun şekilde çalışılan bu projeleri en kısa sürede bitirip Rizelilerin hizmetine sunacaklarını söyledi.

En önemli projelerden biri olan Rize Havalimanı'ndaki çalışmaları günlük, hatta saatlik takip ettiklerini belirten Karaismailoğlu, "Hem ülkemize büyük bir değer kazandıracak hem de Rize'ye çok büyük bir değer kazandıracak. İnşallah bittiğinde 3 kilometre uzunluğunda bir pisti olacak. 3 milyon yolcu kapasiteli, hem mimarisiyle hem yapacağı hizmetle bölgeye çok büyük değeri olacak, çok büyük katkıları olacak. Bölgenin istihdamına, turizmine, tarımına, ekonomisine çok büyük katkısı olacak." diye konuştu.

Karaismailoğlu, çalışmaları bire bir takip ettiklerini vurgulayarak, "İnşallah önümüzdeki sene bugünlerde Rize Havalimanı'nı açmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda da çalışıyoruz. Bütün çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımız bire bir takip ediyor, bölgeye verdiği önemi sizler de çok iyi biliyorsunuz. İnşallah havalimanımızı da hizmete açtığımızda buralara, bölgeye, Rize'ye büyük bir değer katacak." ifadelerini kullandı.

Rize Havalimanı'nın önünde katlı kavşak yapımıyla ilgili çalışmaların da devam ettiğini söyleyen Karaismailoğlu, "Havalimanında 100 milyon ton dolgu vardı, bunun 80 milyon tonu tamamlandı. İnşallah yıl sonuna kadar dolgu işlerinin tamamı bitecek. Üstyapıya da başladık. O da hızlı bir şekilde devam ediyor. Havalimanı üstyapısını da bitirip inşallah bütün işleri tamamlayınca hep birlikte açılışını yapacağız." diye konuştu.

- Rize İyidere Lojistik Limanı çalışmaları

Karaismailoğlu, bölgeye büyük değer kazandıracak, büyük hareketlilik getirecek Rize İyidere Lojistik Limanı'na ilişkin çalışmalara da başlandığını belirterek şunları kaydetti:

"Şu an arazide hummalı bir çalışma var, inşallah önümüzdeki yıllarda onu da tamamlayıp bölgedeki lojistik anlamda da bütün kara yolu, hava yolu, deniz yolu hepsini birbirine bağlayıp, hepsinin entegrasyonunu sağlayıp, bölgedeki hareketliliği artırıp, canlılığı getirip bölgenin ekonomisine, istihdamına, ticaretine çok önemli değerler kazandıracak. 18 yıldır hükümetimizin, AK Parti'nin liderliğinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiç akla, hayale gelemeyecek projeleri bir bir bitirdik. İnşallah bundan sonra da yapacağımız planlamalar doğrultusunda yine hem ülkemize hem bölgeye çok değer katacak projeleri bir an önce bitireceğiz."

Karaismailoğlu, projeleri yerinde inceleyeceklerini, çalışanlara moral vereceklerini, motivasyon sağlayacaklarını dile getirerek, "Bu işlerin bir an önce bitirilmesi için el birliğiyle çalışıp vatandaşımızın hizmetine vereceğiz ve Rize'ye çok değerli katkıları olacak." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Vali Kemal Çeber ile İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete'yi makamlarında ziyaret etti, şehir merkezinde esnaf ve vatandaşlarla görüştü.