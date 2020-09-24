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Arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı

Bolu'da, belediyenin abone işlemleri sorumlusu olarak çalışan Şehmuz Çelik (42), vezneci arkadaşlarını hatalı paralara karşı uyardıktan 10 dakika sonra kendisinin farkettiği basım hatalı 10 lirayı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
 24 Eylül 2020 13:39
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Arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı

Bolu'da, belediyenin abone işlemleri sorumlusu olarak çalışan Şehmuz Çelik (42), vezneci arkadaşlarını hatalı paralara karşı uyardıktan 10 dakika sonra kendisinin farkettiği basım hatalı 10 lirayı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Bolu'da, belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü abone sorumlusu olarak çalışan Şehmuz Çelik (42), beraber görev yaptığı arkadaşlarını hatalı yada sahte paralara karşı uyardı. Çelik, arkadaşlarını uyardıktan kısa süre sonra bozulan para sayma makinesini denemek için bir miktar parayı alarak makineye koydu. Makine, sayılan paralardan 10 lirayı sahte para haznesine attı. Parayı eline alarak incelene Şehmuz Çelik, 10 liranın sahte değil, basım hatalı olduğunu farketti. Paranın sağ üst köşesindeki 1'in yanında sıfırın basılmadığını gören Çelik, arkadaşlarını uyardıktan 10 dakika sonra kendisinin hatalı parayla karşılaşmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı.

"Çocuklarıma miras bırakacağım"

Kendisinin de para koleksiyonu yaptığını ve hatalı basılan 10 lirayı çocuklarına miras olarak bırakacağını söyleyen Şehmuz Çelik, "Bu paranın anısı biraz farklı. Vezneci arkadaşlarla muhabbet ediyorduk. Arkadaşlara, "Hatalı paralar var. Dikkatli olalım. Belki denk gelir" dedim. Bir süre sonra para sayma makinesi arıza yaptı. Makineyi düzeltirken bir tomar parayı denemek istedim. Paraları saydırırken makine özellikle bu parayı direk sahte haznesine attı. Ancak paranın sahte olmadığı, sadece 1'in yanında sıfırın olmadığını farkettim. Çok şaşırdım. Biz arkadaşlarla bunun 10 dakika önce muhabbetini yapmıştık ve böyle bir şeyin direk karşıma çıkması beni çok şaşırttı. Paranın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Belki maddi olarak bir değeri yok ama arkadaşlarla yaptığımız muhabbetten sonra manevi değerinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Kendim de para koleksiyonu yapıyorum. Bunu da onların arasına saklayıp çocuklarıma miras olarak bırakmayı düşünüyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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