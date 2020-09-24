İstanbul 2 No'lu Baro kuruluş için gerekli imzaya ulaştı
|24 Eylül 2020 13:45
|+Aa- Yazdır
7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında İstanbul 2 No'lu Baro'nun kurulması için gerekli 2 bin imza toplandı.
İstanbul 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi ve Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri Avukat Necati Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni baronun kurulması için 2 bin 50 imza toplandığını söyledi.
Toplanan bu imzaları bugün Türkiye Barolar Birliğine teslim edeceklerini aktaran Ceylan, "Yarın da bu, Barolar Birliği Yönetim Kurulu'na gidecek. Oradan yetki aldığımızda yeni baronun genel kurulunu oluşturup seçime gidip o seçimden sonra tüzel kişilik kazanmış oluyoruz." diye konuştu.
Ceylan, imzalar teslim edildikten sonra yetki aldıkları tarihten itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 2 No'lu Baro'yu kurabileceklerini ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Eczacılar yarın sosyal medya profillerini karartacak
24 Eylül 2020 12:50
|Eczanelerde virüsle ilgili mart tedbirlerine dönüş sinyali
24 Eylül 2020 11:11
|Sağlık çalışanları şamaroğlanı değil!
24 Eylül 2020 08:41
|İşçilerin sendika üyeliği nedeniyle istifaya zorlandığı iddiası
23 Eylül 2020 21:06
|Taksiciler ve servisçiler İBB yönetimini protesto etti
23 Eylül 2020 15:43
|Memurlardan belediye başkanına 'toplu sözleşme' protestosu
23 Eylül 2020 14:26
|Sendikal çalışmalarımızı pandeminin gölgesinde kalmadan sürdürüyoruz
22 Eylül 2020 09:36
|İstanbul'da yeni baro için 2 bin imza toplandı
21 Eylül 2020 21:40
|TÜSEB Başkanlığına Prof. Dr. Erhan Akdoğan atandı
21 Eylül 2020 19:12
|Türkiye Diyanet Vakfından maske seferberliği
19 Eylül 2020 19:07