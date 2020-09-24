Kırsal kalkınma için 34 projeye 35 milyon lira hibe sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı (IPARD-II) çerçevesinde destek almaya hak kazanan 34 projeye 35 milyon lira hibe sağlanacağını bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, IPARD-II destekleri 8. Başvuru Çağrısı 4. Grup sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

IPARD programını uygulayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK), 16 farklı alt sektörde 42 ilde yapılacak yatırımlara hibe desteği sağlayarak yatırımcıların hayallerini gerçekleştirmeye devam ettiğini belirten Pakdemirli, "Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektörü çerçevesinde, et ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, süt toplama merkezleri, meyve-sebze soğuk hava depoları, işleme ve paketleme tesisleri ile su ürünleri işleme ve pazarlama yatırımlarına destek veriyoruz. Avrupa Birliği standartlarında üretim ve işleme tesislerinin kurulmasına ve modernizasyonuna yüzde 40 ile 50 arasında hibe desteği sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, TKDK'nin uyguladığı IPARD II Programı çerçevesinde 25 Kasım 2019'da yayımlanan 8. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında uygun bulunan projelerin 4. Grup sonuçlarının belli olduğuna dikkati çekerek, "Açıklanan 34 projeye 35 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Bu hibe sayesinde 90 milyon lira tutarında yatırımın hayata geçirilmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Desteklenecek proje konuları

Öte yandan, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar tedbirinde açıklanan projelerin 10'u süt işleme tesisi ve süt toplama merkezi, 6'sı kırmızı et işleme ve kesimhane, 1'i kanatlı eti işleme ve kesimhane, 3'ü su ürünleri işleme yatırımı, 14'ü de meyve-sebze işleme ve soğuk hava deposu yatırımlarını kapsıyor.

Çağrı kapsamında onaylanan projeler, www.tkdk.gov.tr web adresinden kamuoyuna açıklandı.