Adana'da vakaların arttığı bir mahalle karantinaya alındı

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Şahmuratlı Mahallesi, Covid-19 salgınının artış göstermesi nedeniyle karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre,, Covid-19 salgını nedeniyle Şahmuratlı Mahallesinde 16, İncirci Mahallesinde 2, Karacaoğlan Mahallesinde 1 ve Mansurlu Mahallesinde 1 olmak üzere toplam 20 pozitif temaslı hasta bulunuyor. Vaka sayılarının artış gösterdiği Şahmuratlı Mahallesi ise karantinaya alındı.

Ölüm ile sonuçlanan vaka bulunmazken evlerde toplam 102 kişinin karantina altında olduğu, hastaların evde tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Bu arada, Kaymakam Vahit Yılmaz Fekelilere çağrıda bulundu. Yılmaz, "Lütfen temel kurallar olan maske, sosyal mesafe ve hijyen başta olmak üzere il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarının kararlarına, Sağlık Bakanlığı Covid-19 salgın yönetimi ve çalışma rehberinde belirlenen tedbirlere, kurallara ve tavsiyelerine uyalım. Vatandaşlık sorumluluğu ile kendi sağlığımızın da koruyucusu olarak, uymayanları uyaralım ve yine hep birlikte el ele verip salgının ilçemizde artmaması için hep birlikte mücadele edelim. Lütfen bizlere destek olun ki, bir olmanın gücü ile bu zor günleri birlikte başarabilelim" dedi.