Adana'da vakaların arttığı bir mahalle karantinaya alındı
|24 Eylül 2020 14:15
|+Aa- Yazdır
Adana'nın Feke ilçesine bağlı Şahmuratlı Mahallesi, Covid-19 salgınının artış göstermesi nedeniyle karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre,, Covid-19 salgını nedeniyle Şahmuratlı Mahallesinde 16, İncirci Mahallesinde 2, Karacaoğlan Mahallesinde 1 ve Mansurlu Mahallesinde 1 olmak üzere toplam 20 pozitif temaslı hasta bulunuyor. Vaka sayılarının artış gösterdiği Şahmuratlı Mahallesi ise karantinaya alındı.
Ölüm ile sonuçlanan vaka bulunmazken evlerde toplam 102 kişinin karantina altında olduğu, hastaların evde tedavilerine devam edildiği belirtildi.
Bu arada, Kaymakam Vahit Yılmaz Fekelilere çağrıda bulundu. Yılmaz, "Lütfen temel kurallar olan maske, sosyal mesafe ve hijyen başta olmak üzere il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarının kararlarına, Sağlık Bakanlığı Covid-19 salgın yönetimi ve çalışma rehberinde belirlenen tedbirlere, kurallara ve tavsiyelerine uyalım. Vatandaşlık sorumluluğu ile kendi sağlığımızın da koruyucusu olarak, uymayanları uyaralım ve yine hep birlikte el ele verip salgının ilçemizde artmaması için hep birlikte mücadele edelim. Lütfen bizlere destek olun ki, bir olmanın gücü ile bu zor günleri birlikte başarabilelim" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kırsal kalkınma için 34 projeye 35 milyon lira hibe sağlanacak
24 Eylül 2020 14:13
|Apartman görevlisinde virüs çıkınca 500 kişi karantinaya alındı
24 Eylül 2020 13:52
|İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o anları Twitter'da paylaştı
24 Eylül 2020 11:54
|TSK'dan personele 'düğün ve nikah'a katılmayın uyarısı
24 Eylül 2020 11:34
|Doğu Anadolu'da 3 ilde sağanak bekleniyor
24 Eylül 2020 10:33
|Erdoğan MGK toplantısına başkanlık edecek
24 Eylül 2020 10:03
|Akar ve Varank ile TSK komuta kademesinden TÜBİTAK SAGE ziyareti
24 Eylül 2020 09:44
|Mehmetçik'e terminatör tüfek geliyor
24 Eylül 2020 09:04
|3 bine yakın ürün için ilave gümrük vergisi uygulaması uzatıldı
24 Eylül 2020 08:33
|HES'e yeni bir özellik geliyor, artık süreyi de takip edecek
24 Eylül 2020 08:31