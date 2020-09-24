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Botoks sonrası ölüm iddiası: 1'i hekim 5 kişiye adli kontrol

Beylikdüzü'de 38 yaşındaki Kübra Boyraz güzellik merkezinde yaptırdığı botoks işleminden sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 1'i hekim 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
 24 Eylül 2020 14:20
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Alınan bilgiye göre, 38 yaşındaki Kübra B., geçen hafta estetik operasyon yaptırmak için Beylikdüzü'nde bulunan bir güzellik merkezine gitti. Operasyonun ardından rahatsızlanan kadın, güzellik merkezi çalışanlarınca evine bırakıldı. Evinde tekrar rahatsızlanan Kübra B. babası tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kübra B.'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler güzellik merkezi işletmecisi ve beraberindeki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne getirilen 5 şüpheli, savcılıkça nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, 5 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Bu arada güzellik merkezinin operasyon yapma yetkisi bulunmadığı öğrenildi.

- İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kadının ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "şupheli ölum" olayının aydınlatılmasıyla ilgili İstanbul Emniyet Mudurluğu görevlilerince yapılan araştırmalarda, olay ile ilgili ekiplerin ivedilikle hastaneye geçtikleri ve ölen şahsın yakınları ile göruşuldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ölen şahsın olay gunu Beylikduzu ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan ikametine tanımadıkları bir kadın şahıs tarafından yarı baygın halde getirildiği, konuşamadığı, tanımadıkları kadın şahsa kızlarına ne olduğu sorulduğunda kızlarının duştuğunu beyan ettiği, akabinde Kubra B.'nin fenalaştığı, ivedilikle hastaneye kaldırdıkları, 20 Eylül'de hastanede yaşamını yitirdiği anlaşılmıştır."

Konu ile ilgili araştırmanın genişletildiği ve Kubra B.'nin telefonu incelendiğinde, Adnan Kahveci Mahallesi Avrupa Caddesi'nde bir adresin tespit edildiği anlatılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Adresin bulunduğu bina kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde adresin guzellik merkezi olduğu, ölen şahsın adresteki guzellik merkezine geliş kayıtları olduğu anlaşılmıştır. Devam eden çalışmalarda alınan tanık beyanlarında bahse konu sitedeki guzellik merkezini kendisini doktor olarak tanıtan Önder Ö.'nun işlettiğini, kira kontratının Bulent B. isimli şahsa ait olduğu, Kubra B.'nin guzellik merkezine geldiği, gayet sağlıklı olduğu ancak aynı gun 20.15 sıralarında guzellik merkezinde çalışan Öner Ö., Erdal D., Ömer E., Bulent B., ve Kadriye A., isimli şahısların Kubra B.'nin koluna girerek göturduklerini tespit edilmiştir."

Açıklamada, konu ile ilgili Öner Ö., Erdal D., Ömer E., Bulent B., Kadriye A.'nın gözaltına alındığı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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