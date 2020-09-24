Bu ilçede ikisi 1 yaşındaki çocuk 22 kişide virüs tespit edildi
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde son iki günde 22 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkanların arasında 1 yaşında iki çocuk da bulunuyor
|24 Eylül 2020 14:35
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde son iki günde 22 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkanların arasında 1 yaşında iki çocuk da bulunuyor.
Edinilen bilgiye göre, Silvan ilçe genelindeki korona virüs hastalıklarının kabul edildiği Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesinde son günlerde yoğunluk yaşanmaya başlandı. 150 yataklı hastanenin yarısından fazlası korona virüs hastalarına ayrılan Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesinde 2 günde 80 kişiden test alındı. 80 kişiden 22'sinin korona virüs testi pozitif çıktı. 22 kişinin arasında 1 yaşında olan iki çocuğun da bulunduğu öğrenildi.
Korona virüs teşhisi konulan hastaların evlerinde karantinaya alındığı kaydedildi.
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