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TUS ve STS tıp doktorluğu sınav giriş belgeleri yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, TUS ve STS tıp doktorluğu sınav giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.
 24 Eylül 2020 14:40
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TUS ve STS tıp doktorluğu sınav giriş belgeleri yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, TUS ve STS tıp doktorluğu sınav giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.

ÖSYM Baykanlığı tarafından yapılan duyuru;

DUYURU
(24 Eylül 2020)

2020-TUS (2. Dönem) ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

04 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-TUS (2. Dönem) ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınavlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 24 Eylül 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.


DİKKAT!

04 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (1. Aşama) sınavında, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

04 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (2. Aşama) sınavında, adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


Temel Kurallar
Memurlar.Net
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