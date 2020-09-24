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Kim Milyoner Olmak İster'de telefon jokeri bu kez Cem Yılmaz

ATV ekranlarında yayınlanan ve 26 Eylül'de başlayacak olan 'Kim Milyoner Olmak İster'in tanıtımında yarışmacının telefon jokeri olarak ünlü komedyen Cem Yılmaz'ı seçtiği görüldü.
 24 Eylül 2020 14:42
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"Allah kolaylık versin Kenan. Hayırdır neden aradın beni?"

ATV ekranlarında yayınlanan ve 26 Eylül'de başlayacak olan 'Kim Milyoner Olmak İster'in tanıtımında yarışmacının telefon jokeri olarak ünlü komedyen Cem Yılmaz'ı seçtiği görüldü. Cem Yılmaz sunucu Kenan İmirzalıoğlu'na "Allah kolaylık versin Kenan. Hayırdır neden aradın beni?" dedi. İkili arasındaki konuşma gülüşmelere neden oldu.

Memurlar.Net
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