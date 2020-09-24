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Bodrum'a büyük göç devam ediyor

İstanbul başta olmak üzere birçok Büyükşehir'de yaşanan su sıkıntısından ve Korona virüs (Kovid-19) pandemisinden Bodrum'a binlerce tatilcinin göç etmesine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, tüm vatandaşlara kapılarının açık olduğunu ama nüfuslarını Bodrum'a aldırmalarını istedi.
 24 Eylül 2020 15:19
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Bodrum'a büyük göç devam ediyor

İstanbul başta olmak üzere birçok Büyükşehir'de yaşanan su sıkıntısından ve Korona virüs (Kovid-19) pandemisinden Bodrum'a binlerce tatilcinin göç etmesine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, tüm vatandaşlara kapılarının açık olduğunu ama nüfuslarını Bodrum'a aldırmalarını istedi. 176 bin 500 resmi nüfusun 400 bine çıkması bazı sıkıntılara neden olabileceğini ifade eden Aras "176 bin 500 kişilik nüfusla 400 bin kişiye hizmet ediyoruz. Devletten gelecek payın artması için buraya gelen, ya da gelmek için hazırlık yapan vatandaşlarımızın nüfuslarını da Bodrum'a aldırsınlar" dedi.

İlkbahar ayından beri büyük bir göç alarak nüfusunu 2'ye katlayan Bodrum'da 2'inci konutu olan vatandaşlar büyükşehirlerden göç etmeye devam ediyor. 176 bin 500 resmi nüfusu olan ilçede nüfus 2 katına çıkarak 400 bin oldu. Pandemiden kaçıp Bodrum'un doğa içindeki temiz havasına gelen vatandaşların nüfusunu Bodrum'a aldırmasını isteyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras "Bodrum'a gelecek olan herkese kapımız açıktır. Yeter nüfuslarını buraya aldırsınlar" dedi. Nüfusa göre devletten gelen bütçenin yetersiz olduğu için "Bodrum'a gelenlerin nüfusunu Bodrum'a aldırsınlar" cümlesini kullanan Aras "Altyapı, yol, trafiğimiz 176 bin 500 nüfusa göre bütçe veriliyor. Bu bütçe ile 400 bin nüfusa hizmet edeceğiz. Buda alt yapı, üst yapı, su ve trafik problemi oluşturacak. Bodrum'a gelecek tüm vatandaşlarımıza kapılarımız sonuna kadar açık ama lütfen nüfuslarını Bodrum'a aldırmalarını rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Aras, "Nüfus artışı ve ihtiyaçların önlenemez yükselişi Bodrum'daki suyun yetersizliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Bununla ilgili çok ciddi yatırımlar yapılmalı ve gelecek planları hazırlanmalı, Bodrum'un nüfusunun artmamasını her mecrada söylüyorum. Bodrum'un kaynakları Bodrum'un çok fazla bir nüfusu kaldıracak potansiyelde değildir" dedi.

Aras, Bodrum'dan gelmek isteyenlerin nüfuslarını Bodrum'a aldırmalarını söyleyerek "Bodrum'da 144 bin civarında konut var. Bunun yaklaşık 60 bine yakını buranın yaşayan insanlarına ait. Diğer 80 bine yakını ise 2'inci konutu olan vatandaşlarımızındır. 2'inci komutlarda yaşayan insanlar Bodrum'a nüfuslarını almamış insanlardır ve artık kışında Bodrum'da yaşıyorlar. Eskiden sadece yaz tatillerinde 2 veya 3 ay gelirlerdi, şimdi en az 6 ay yaşıyor bu insanlar. Onların ihtiyaçları var katı atık, yol, trafik, su, kanalizasyon ihtiyaçları baş gösterdi artık. Bizde 176 bin 500 resmi nüfusla 400 bin nüfusa hizmet ederken şunu söylüyoruz "Bodrum'u seviyorsan ve 6 aydan fazla bura da yaşıyorsan nüfusunu aldır" bizde o zaman planımızı programımızı ona göre yapalım, 400 bin nüfusa göre yapalım ve devletten alacağımız payda ona göre gelsin. İller bankası payları nüfusa göre verilir birde orada üretilen vergiye ve KDV göre verilir paylar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Bodrum'un su kaynağı Mumcular Barajı'nda ise yüzde 80 su kaybı olduğu, 400 bin kişiye, kalan suyun nasıl yeteceği akıllarda soru işareti oluşturdu.
İhlas Haber Ajansı
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