Milli Güvenlik Kurulu toplandı

İÇİŞLERİ'NDEN YENİ GENELGE... YALAN YA DA EKSİK BİLGİ VERENE HAPİS CEZASI İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Temaslıların Doğru Bilgilendirilmesi" konulu genelge gönderdi. temasda bulundukları kişiler hakkında eksik ya da yalan beyanda bulunlara Türk Ceza Kanununun 206' ncı maddesi kapsamında üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılabilecek