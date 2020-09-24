Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
|24 Eylül 2020 15:40
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı pic.twitter.com/LjcUXGsBgUT.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) September 24, 2020
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