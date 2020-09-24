DGS tercih işlemleri yarın başlayacak
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, DGS tercih işlemlerinin yarın başlatılacağını duyurdu.
|24 Eylül 2020 16:05
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, DGS tercih işlemlerinin yarın başlatılacağını duyurdu.
ÖSYM Başkanı twitter'dan yaptığı paylaşımda; 'Değerli DGS adaylarımız, 2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. #2020DGS' ifadelerini kullandı.
Değerli DGS adaylarımız,Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 24, 2020
2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız.
Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.
Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. #2020DGS
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