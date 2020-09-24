1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk, köy öğretmenleriyle telefonda görüntülü görüştü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ağrı'nın köylerinde görev yapan öğretmenlerle telefonda görüntülü görüşerek bir süre sohbet etti
 24 Eylül 2020 16:19
+Aa- Yazdır
Bakan Selçuk, köy öğretmenleriyle telefonda görüntülü görüştü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ağrı'nın köylerinde görev yapan öğretmenlerle telefonda görüntülü görüşerek bir süre sohbet etti.

Bakan Selçuk, köy öğretmenlerinin moral ve motivasyonlarını yükseltmek, yapılan çalışmaları yerinde görmek, talep, ihtiyaç ve sorunları tespit etmek amacıyla danışmanı Erhan Angın'ı kente gönderdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile Kalender köyüne giden Angın, öğretmenlerle sohbet edip öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

Ardından Diyadin ilçesine bağlı Toklucak ve Batıbeyli ilkokullarını ziyaret eden Angın ve Tekin, okullarda incelemelerde bulunarak öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Angın, Bakan Selçuk'u görüntülü arayarak köy öğretmenleriyle görüştürdü.

Bakan Selçuk, öğretmenlerle sohbet edip istek ve taleplerinin olup olmadığını sorduktan sonra yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Görüntülü görüşmede büyük mutluluk ve heyecan yaşadıkları gözlenen öğretmenler de Bakan Selçuk'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB salgın döneminde velileri de eğitecek
24 Eylül 2020 14:50		 2020 YLSY'de, sözlü sınava çağrılacak adaylar açıklandı
24 Eylül 2020 10:35
MEB'den EBA açıklaması... Siber saldırıya uğradık
23 Eylül 2020 16:19		 Özel eğitim imkanları 81 ile yayılıyor
23 Eylül 2020 08:21
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitime ilişkin video: Okullar böyle açıldı
22 Eylül 2020 16:12		 Bakan Selçuk'tan EBA'da yaşanan sıkıntı ile ilgili açıklama
22 Eylül 2020 11:57
MEB, meslek öğretmenlerinin yüzde 85'ine işbaşı eğitimi verdi
22 Eylül 2020 11:15		 Bakan Selçuk, öğrencilerin temassız oyunlarına katıldı
21 Eylül 2020 14:03
Ziya Selçuk: Okulların açılmasına hiçbirimiz geçmişte bu kadar sevinmemiştik
21 Eylül 2020 13:28		 Yüz yüze eğitim başladı
21 Eylül 2020 09:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:23 - İstanbul'da servis ücretlerine zam oranı belli oldu16:21 - Türkiye 5'inci nesil uydusu için gün sayıyor16:19 - Bakan Selçuk, köy öğretmenleriyle telefonda görüntülü görüştü16:14 - Hem maske takmadı, hem de polis ve hastane görevlilerine saldırdı16:09 - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde 24 çalışan koronaya yakalandı16:05 - 28 yıllık terörist, ikna çalışmaları sonucu teslim oldu
16:05 - DGS tercih işlemleri yarın başlayacak15:55 - Ekonomistler, MB'nin faiz kararına ne dedi?15:45 - İBB'nin 6 bin yeni taksi teklifi alt komisyona havale edildi15:40 - Milli Güvenlik Kurulu toplandı15:39 - Kılıçdaroğlu: Devletin çözülmeyecek sorunları yoktur, çözülür15:34 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
15:27 - ByLock kullanıcısı metro teknisyenine hapis cezası verildi15:19 - Bodrum'a büyük göç devam ediyor15:10 - Kimsesiz kadını son yolculuğuna protokol uğurladı15:02 - Yaşadıkları sorunlara 'Akıllı Sınıf' ile çözüm ürettiler14:57 - İçişleri'nden yeni genelge... Yalan ya da eksik bilgi verene hapis cezası
14:50 - MEB salgın döneminde velileri de eğitecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB: Canlı derslerde bu ders saatini aşmayın dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı
Anne ve babası canlı ders verirken balkondan düşerek hayatını kaybetti
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar sert düştü
Merkez Bankası faizi artırdı
Bakan iken ne yaptınız... Mülakatta yüzlerce adayı elemediniz mi?
Erdoğan'dan, 'Acı Biber Reçel'i getiren kurmayına... Reçel yemiyorum
Sözleşmeli Personel İstihdamında 4 değişiklik
Meslektaşını öldüren doktor: Sözlerini erkeklik gururuma yediremedim
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni'ye hapis cezası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ilaç şirketleri türkiye'ye satışı durdurabilir 6
Andersen 1
eba sistemine girişin ve eba tv'nin çökmesi 1
teksir makinesi 2
avrupa spor haftası 1
among us 1
ali palabıyık 2
öğretmenlere ek ders ödenmemesi 3
fabio martins 1
delikanlılığın kitabı 5
SON İLANLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kütahya Belediyesi 36 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Konya Güvenlik Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam