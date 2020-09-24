Bakan Selçuk, köy öğretmenleriyle telefonda görüntülü görüştü
|24 Eylül 2020 16:19
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ağrı'nın köylerinde görev yapan öğretmenlerle telefonda görüntülü görüşerek bir süre sohbet etti.
Bakan Selçuk, köy öğretmenlerinin moral ve motivasyonlarını yükseltmek, yapılan çalışmaları yerinde görmek, talep, ihtiyaç ve sorunları tespit etmek amacıyla danışmanı Erhan Angın'ı kente gönderdi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile Kalender köyüne giden Angın, öğretmenlerle sohbet edip öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.
Ardından Diyadin ilçesine bağlı Toklucak ve Batıbeyli ilkokullarını ziyaret eden Angın ve Tekin, okullarda incelemelerde bulunarak öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Angın, Bakan Selçuk'u görüntülü arayarak köy öğretmenleriyle görüştürdü.
Bakan Selçuk, öğretmenlerle sohbet edip istek ve taleplerinin olup olmadığını sorduktan sonra yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.
Görüntülü görüşmede büyük mutluluk ve heyecan yaşadıkları gözlenen öğretmenler de Bakan Selçuk'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.
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