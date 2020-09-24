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İstanbul'da servis ücretlerine zam oranı belli oldu

İstanbul'da öğrenci ve personel servislerinde yüzde 11,50 oranında zam teklifi UKOME toplantısında kabul edildi
 24 Eylül 2020 16:23
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İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında servis ücretlerine yüzde 11.50 oranında zam yapılmasına karar verildi.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplandı.

Toplantıda öğrenci ve personel servisleri ücretlerine yüzde 11.50 oranında zam önerisi de oylamaya sunuldu.

Toplantıda söz alan sektör temsilcileri, pandemi nedeniyle Mart ayından beri çalışmadıklarını, şimdi ise sadece 1. sınıf öğrencilerinin taşındığını kaydettiler. Sektör temsilcileri zammın yetersiz olduğunu söylediler.

Açıklamaların ardında yapılan oylamada zam kararı oybirliği ile kabul edildi.

Oylamanın ardından söz alan sektör temsilcileri, pandemi kısıtlamaları nedeniyle velilerle sorun yaşadıklarını, fiyatlandırmanın nasıl yapılacağı konusunda belirsizlik olduğunu bu konuda da düzenleme yapılmasını istediler.

Yapılan açıklamaların ardından komisyondan ise pandemi nedeniyle taşımacılıkla ilgili kısıtlama olursa zam oranının tekrar UKOME gündemine taşınacağı açıklandı.
İhlas Haber Ajansı
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