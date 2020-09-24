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İstanbul'daki depremin büyüklüğü belli oldu

İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı
 24 Eylül 2020 16:40
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İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

AFAD'ın açıklamasında "Marmara Denizi'nde saat 16.38'de merkez üssü Marmaraereğlisi'nin 18 kilometre açığı olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi." denildi.

KANDİLLİ 4.3 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

İstanbul'da da hissedildi

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şuana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun" denildi.
Memurlar.Net
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