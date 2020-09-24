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Necmeddin öğretmeni öldüren lise öğrencisine 24 yıl hapis istendi

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın yaşının 18'den küçük olmasını göz önünde bulundurarak, "tasarlayarak ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçu uyarınca 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi
 24 Eylül 2020 16:49
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Necmeddin öğretmeni öldüren lise öğrencisine 24 yıl hapis istendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okul müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan lise öğrencisinin yargılandığı davada mütalaa verildi.

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki dördüncü duruşmaya 2 Nisan 2019'da Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Kuyucu'yu (45) odasında bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen 11. sınıf öğrencisi sanık F.Ç. (18), tutuklu bulunduğu Maltepe 1 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmaya Necmeddin Kuyucu'nun eşi Gülay Kuyucu ve taraf avukatları da katıldı.

Sanık hakkında cezai ehliyeti olduğuna yönelik rapor, Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulunca gönderildi.

Raporda, sanığın işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu bildirildi.

Kuyucu ailesinin avukatı Süreyya Acar, gelen rapora bir diyecekleri bulunmadığını belirterek, dosyanın tekemmül ettiğini düşündüklerini kaydetti.

Kamu görevlisini görevinden dolayı tasarlayarak öldürme suçunun sabit olduğunu aktaran Acar, "Bu maddelerden ceza verilmesini, indirim maddesi uygulanmamasını, cezanın da üst sınır düşünülerek kurulmasını, zira olayın sadece maktulün yakınlarının uğradığı manevi zarar değil, tüm eğitim camiasının uğradığı zarar olarak düşünülerek, toplumsal etkisinin de sağlanması açısından üst hadden ceza verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Kuyucu ailesi avukatlarından Murat Altun da suçun sabit olduğunu ifade ederek, iddianamedeki sevk maddeleri uyarınca sanığın üst hadden cezalandırılmasını ve takdiri indirim uygulanmamasını talep etti.

Gülay Kuyucu ise gerek kendisinin gerekse çocuklarının uğradığı manevi zararı anlatmasının mümkün olmadığını dile getirerek, "Çocuklarımdaki baba boşluğunu dolduramıyorum. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Sanık avukatı Niyazi Özkaya da tevsii tahkikat talepleri olmadığını bildirdi.

- Mütalaa

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, "tasarlayarak ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçu uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, sanığın suçu işlediğinde yaşının 18'den küçük olmasını göz önünde bulundurarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Bunun üzerine söz verilen sanık avukatı Özkaya, mütalaaya karşı yazılı savunma hazırlamak üzere süre istedi.

Sanık F.Ç. de iddia makamının mütalaasına katılmadığını belirterek, savunma hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı sanık ve avukatının esasa ilişkin savunmalarını hazırlaması için 20 Kasım'a erteledi.

- "Dosya tamamlandı"

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Kuyucu ailesinin avukatı Altun, suça sürüklenen çocuğun, cezai ehliyetinin tam olduğuna dair Adli Tıp Kurumundan rapor geldiği için dosyanın tamamlandığını belirterek, "Bugün bizler esasa ilişkin iddialarımızı açıkladık. Yine iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını beyan etti. Suça sürüklenen çocuğun, iddianamede belirtildiği şekliyle tasarlayarak kamu görevlisini öldürme suçundan cezalandırılması yönünde bir mütalaa verildi. Suça sürüklenen çocuğun müdafi, esasa ilişkin savunma yapmak için süre talep etti. Sonuç itibarıyla 20 Kasım'da karar duruşması yapılacak." ifadesini kullandı.

- İddianameden

İddianamede, F.Ç'nin olay günü neden bıçak ve çanta taşıdığına yönelik makul gerekçe sunamadığı, kamu görevlisi Necmeddin Kuyucu'yu tasarlayarak öldürdüğü kanaatine varıldığı kaydediliyor.

Suça sürüklenen çocuğun, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, sanığın, suç tarihinde 15-18 yaş grubunda bulunması nedeniyle verilecek cezada TCK'nin 31/3 maddesi gereğince indirim yapılarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, F.Ç'nin ilk sorgusunda hakkındaki suçlamayı kabul ettiği bildirilmişti.
Anadolu Ajansı
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