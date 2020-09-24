Sağlık personelinin tavan ek ödeme oranları belli oldu
Sağlık Bakanlığı tarafından 3 ay geçerli olarak verilecek tavan ek ödeme oranları belirlendi.
|24 Eylül 2020 17:01
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı tarafından 3 ay geçerli olarak verilecek tavan ek ödeme oranları belirlendi.
Sağlık Bakanlığı tarafından illere gönderilen resmi yazıda 1. Basamak sağlık kuruluşları ile 2.ve 3. Basamak sağlık kuruluşlarında yapılacak ek ödemeler için unvan, birim ve ödeme oranları belirlendi.
İşte O Resmi Yazı
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
20 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Eşine özel kadro açan Rektörün görevine son verildi
24 Eylül 2020 17:41
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
24 Eylül 2020 15:34
|İçişleri'nden yeni genelge... Yalan ya da eksik bilgi verene hapis cezası
24 Eylül 2020 14:57
|Kırsal kalkınma için 34 projeye 35 milyon lira hibe sağlanacak
24 Eylül 2020 14:13
|Apartman görevlisinde virüs çıkınca 500 kişi karantinaya alındı
24 Eylül 2020 13:52
|İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o anları Twitter'da paylaştı
24 Eylül 2020 11:54
|TSK'dan personele 'düğün ve nikah'a katılmayın uyarısı
24 Eylül 2020 11:34
|Doğu Anadolu'da 3 ilde sağanak bekleniyor
24 Eylül 2020 10:33
|Erdoğan MGK toplantısına başkanlık edecek
24 Eylül 2020 10:03
|Akar ve Varank ile TSK komuta kademesinden TÜBİTAK SAGE ziyareti
24 Eylül 2020 09:44