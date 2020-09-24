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Sağlık personelinin tavan ek ödeme oranları belli oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından 3 ay geçerli olarak verilecek tavan ek ödeme oranları belirlendi.
 24 Eylül 2020 17:01
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Sağlık personelinin tavan ek ödeme oranları belli oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından 3 ay geçerli olarak verilecek tavan ek ödeme oranları belirlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından illere gönderilen resmi yazıda 1. Basamak sağlık kuruluşları ile 2.ve 3. Basamak sağlık kuruluşlarında yapılacak ek ödemeler için unvan, birim ve ödeme oranları belirlendi.

İşte O Resmi Yazı
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