Otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
|24 Eylül 2020 17:23
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Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
E.D. idaresindeki 26 PN 821 plakalı otomobil, Dokuz Mayıs Mahallesi Tozman Yayla yolu mevkisinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bu sırada alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.
Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı.
Yangına, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 11 arazöz, 3 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 9 hizmet aracı ve 71 kişi ile müdahale ediliyor.
Ayrıca Balıkesir'den gelen bir yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katılıyor. Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçe belediyelerine ait 2 arazöz de bölgedeki araçlara su takviyesinde bulunuyor.
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