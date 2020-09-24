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İstanbul'da da hissedilen depremi uzmanlar yorumladı

Marmara Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin 18,87 kilometre açığındaki sarsıntı, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
 24 Eylül 2020 18:13
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.38'de Marmara Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin 18,87 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 6,83 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Uzman isimler korkutan Marmara depremiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Prof. Dr. Süleyman Pampal

"Bizim depremlerimizin büyük çoğunluğu çok sığ depremlerdir. O bakımdan sürpriz değil. Büyüklüğü yakın zamanda bu bölgede yine bu büyüklüklere yakın bir deprem olmuştu. Tekirdağ'a yakın bir bölge olduysa bizi o kadar da korkutmaz."

Prof. Dr. Okan Tüysüz:

"Geçtiğimiz aylarda da benzer bölgede 5.4'lük deprem olmuştu. Ona yakın görünüyor. Bu önemli bir deprem. Bir süre bekleyip gözlemlememiz gerekiyor acaba daha sonrası gelir mi gelmez mi diye... Bir depremin şu dönemde olacak demek mümkün değil. Ancak bir takım olasıklıklardan bahsedebiliriz. 1999'dan sonra yüzde 65 olarak 30 yıl içinde olma olasılığı vardı. Şimdi 10 yıl içinde olma olasılığı var. Kuzey Amadolu fayının Marmara Denizi içinde çok kolları var. Bu 4 büyüklüğündeki deprem ana kolun biraz güneyinde. Bizim korktuğumuz kol üzerinde değil..."

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy:

"1912'de kırılan bir fay hattımız var Ereğli açıklarında o daha sonra gelip Silivri çukurundan kuzeye doğru geçen yıl 5.7 ve 4.7'lik depremleri yaratan fay hattı var. Bu Silivri hattına doğru giden fay hattı üzerinde oldu. Bir çok kolları var o kollar üzerinde olan 4'lük bir deprem aşağı yukarı 3-4 kilometrekarelik bir yüzeyin birkaç santim oynaması ama bu sistem tek bir fay üzerinde değil dağılmış olduğu için sürekli böyle depremler yaratabilir. Detayı bu.

Bu ana fay üzerinde bir etki yapar tezini etkileyecek bir veri yok 1912'den beri yüzlerce olan depremlerden birisi. Bizim için tehlikeli Kumburgaz fayı 40 kilometre dediğimiz onun üzerinde olan bir hareket yok. Bu İstanbullular için Kumburgaz fayı üzerinde olsaydı riskli görülebilirdi. Ama Tekirdağ Slivri taraflarında Ereğli açıklarında olan bir fay bu fay stres yüklü bir fay değil sürekli enerjisini boşaltan bir fay hattı. Bu fay devamlı hareket ettiği için sürekli 4 büyüklüğünde depremler yaratabiliyor."

Prof. Dr. Ahmet Ercan:

"Bu büyük depremin alıştırmasıdır. Daha önceki açıklamalarda depremin 2 parçada kırılma ile oluşacağını belirtmiştim. Bunlardan birisi İstanbul kolu ikincisi Tekirdağ kokluydu. Deprem tam Tekirdağ kolunun merkezinde oldu. Deprem için beklediğimiz yer Marmara Ereğlisi bugünkü olan yer tam bize bundan sonra beklediğimiz 7-7.2'lik depremin nerede olacağını hangi doğrultuda kırılacağını ve işleyişin doğu batı olduğunu ve aynı zamanda sağ atımlı bir kırık olacağını net olarak gösterdi.

Marmara Ereğlisi'nin önünde sağ atımlı bir kırıkla boşalma olacağını ve bu depremin büyük olacağını söylemiştim. İstanbul kolunda ise 6.3 ile 6.7'lik depremin ise Küçükçekmece önlerinde olacağını belirtmiştik. Geçen gün Mürefte'de bir deprem oldu. Deprem odağının tam olduğu yerdeydim ben de o deprem ile bu deprem birbiri ile bağlantılı depremler ikisi de aynı kırık üzerinde oluşuyor. Tekirdağ açıklarında olan bu deprem öncü değil ama uyarıcı bir deprem."

Prof. Dr. Sinan Özeren (İTÜ Öğretim Üyesi)

"Endişe verici deprem. Depremin olduğu yerden doğuya doğru gidin, Adalar'ın oradan geçen kısmı düşünün. 1766'dan beri büyük bir depremle kırılmamış. Kırık bir anda oluşmuyor, bir yerden başlayıp öbür tarafa ilerliyor. Bu taraftan kırılmaya başlayabilir. Kırık batıdan doğuya ilerlemeye başlarsa Adalar segmentinde kolay kırılabileceği. Depremin olduğu yer mühim...

Artçı depremler olacak. Önemli olan depremin olduğu yer. Bugünkü ve geçen seneki deprem Marmara'da kırılmayan segmentin ucunda oldu. En çok üzerinde durulması gereken bence bu."
Memurlar.Net
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