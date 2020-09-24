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Hatay'da 8 farklı noktada yangın çıkartan kişi gözaltında
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgede 8 noktayı ateşe verdiği iddia edilen 1 kişi yakalandı.
|24 Eylül 2020 18:44
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Hatay'da 8 noktayı ateşe verdiği iddia edilen kişi yakalandı.
Hacıahmetli Mahallesi'ndeki ormanlık alanın birçok noktasından duman yükseldiğini görenler yetkililere haber verdi.
Yangın, 3 helikopter, 15 arazöz ve söndürme işçilerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yaklaşık 1,5 hektar alanın zarar gördüğü yangın alanında soğutma çalışması başlatıldı.
Hatay Valiliği alevlere müdahale sırasında görevli personelin
8 noktayı ateşe veren zanlıyı bölgede yakaladığını açıkladı.
Jandarmanın gözaltına aldığı zanlının sorgusu sürüyor.
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