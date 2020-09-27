Engelli çocuğu olan memurlar ne kadar çocuk yardımı alır?
|27 Eylül 2020 12:57
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Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından 28.08.2019 tarihli ve 2019/1 Karar No ile onaylanan; Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 Yıllarını Kapsayan 5. Dönem Toplu Sözleşmenin "Genel Hükümler" kısmının "Engelli çocuk aile yardımı" başlıklı 39 uncu maddesine göre
"İlgili mevzuat ve bu Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca çocuklar için verilmekte olan aile yardımı ödeneği, Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre en az %40 engelli olan veya Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğe ekli 3 sayılı tabloya göre bu oran ve üzerine denk özel gereksinim durumu olan çocuklar için %50 artırımlı olarak ödenir." düzenlemesi yer almaktadır.
Söz konusu düzenlemeye göre çocuk yardımı tutarı:
|
Çocuğun Yaşı
|
Gösterge
|
Çocuk Sayısı
|
Ödenen Tutar
|
72 aydan büyük çocuk sayısı
|
250
|
1
|
250*1*0,154461= 38,62 TL
|
72 aydan küçük çocuk sayısı
|
500
|
1
|
500*1*0,154461= 77,23 TL
iken engelli çocuğu olanlar için %50 artırımlı olarak
|
Çocuğun Yaşı
|
Gösterge
|
Çocuk Sayısı
|
Ödenen Tutar
|
72 aydan büyük çocuk sayısı
|
375
|
1
|
375*1*0,154461= 57,92 TL
|
72 aydan küçük çocuk sayısı
|
750
|
1
|
750*1*0,154461= 115,85 TL
ödenmektedir.
Memur maaş robotu bu verilere uygun olup, maaş robotunda veri girerken çocuk sayısı bilgilerinin "Çocuğunuz var mı" ve "Engelli çocuğunuz var mı " seçeneklerinden sadece birine girilmesi gerekmektedir.
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