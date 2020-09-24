Hastalarda zatürre oranı yüzde 6, düşmeye devam ediyor
|24 Eylül 2020 19:21
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı 24 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 113 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 1721 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1573 oldu.
Son 24 saatte 1241 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 271 bin 964'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Ağır hasta sayımız 1.573'e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı (%6.6) düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız 1.721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım ' ifadelerini kullandı.
01.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
02.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
03.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
04.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
05.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
06.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
07.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
08.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
09.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
10.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
11.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
12.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
13.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
14.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
15.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
16.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
17.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
18.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
19.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
20.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
21.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
22.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Faz 3 gönüllü aşılamalarında ikinci merkez belli oldu
24 Eylül 2020 19:49
|Bartın'da 65 yaş üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması
24 Eylül 2020 19:10
|'Biz piyade olalım ama toplum da destek olmalı' çağrısı
23 Eylül 2020 20:38
|Vaka sayısı 1700'ün üstünde seyrediyor
23 Eylül 2020 19:00
|Prof. Dr. Enver Özdemir: Bir başarı hikayesi yazıldı
22 Eylül 2020 22:32
|Koronavirüse yakalanan Belediye Başkanı sayısı artıyor
22 Eylül 2020 19:30
|Vaka sayıları açıklandı: Zatürre oranında düşüş devam ediyor
22 Eylül 2020 19:11
|Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı cepheye geri döndü
21 Eylül 2020 23:36
|'Bütün tedaviye rağmen hastayı döndüremedik'
21 Eylül 2020 20:26
|'Psikiyatrist olsam da hastalık beni tedirgin etti'
21 Eylül 2020 20:23