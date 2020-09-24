Bartın'da 65 yaş üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması

Bartın Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstü kişilerin 10.00-20.00 saatleri haricinde sokağa çıkmalarını yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında, salgınla mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımına engel olmak amacıyla yeni kararlar alındığı belirtildi.

İl genelinde koronavirüs nedeniyle izolasyona tabi tutulan vatandaşların tespitinin sağlanması ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında konaklama tesisleri, misafirhane, resmi ve özel spor tesislerinde "Hayat Eve Sığar" (HES) mobil uygulaması üzerinden, bina ve tesis girişlerinde çalışan personel ile bina ve tesise gelen vatandaşların HES kodlarının sorgulanması kararı alındı.

HES mobil uygulaması üzerinden yapılan sorgulamada riskli olduğu tespit edilen kurum çalışanı ya da vatandaşın bina veya tesise alınmayarak kolluk birimlerine haber verilmesi ve bu kişilerin kolluk birimleri tarafından karantina yurduna sevk edilmesi kararı alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizdeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecektir. Belirtilen saatler dışında sokakta bulunmamaları hususunda kolluk birimlerince gerekli denetimler hassasiyetle yapılacaktır. Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen 65 yaş ve üzeri kişilerin en fazla yoğunluğun olduğu 16.00-20.00 saatleri arasında şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklanmıştır. İlimizdeki lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri gibi yeme-içme hizmeti sunan işletmelerin müşteriye doğrudan hizmet sunulan alanda personel dahil kişi sayısı dört metrekareye bir kişi olacak şekilde hesaplanacaktır. İşletme içinde belirlenen sayıda müşteri var ise ilave müşteri kabul edilmeyecektir. Usulüne göre alınan, ilan ve tebliğ edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlerin, TCK'nin ilgili maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmiştir."