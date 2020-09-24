Prof. Naci Görür: 4,3'lük depremin yeri endişe verici
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün gerçekleşen 4,3'lük deprem için "Yeri endişe verici. Bu deprem fayda az da olsa stres değişimine ve mekanik vibrasyona neden olmuş olabilir." dedi.
|24 Eylül 2020 19:13
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Arkadaşlar Marmara'da olan 4,3'lük depremi görüyorsunuz.
Min. 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayın üzerinde.
Yeri endişe verici.
Bu deprem fayda az da olsa stres değişimine ve mekanik vibrasyona neden olmuş olabilir.
Bu da sözkonusu fayın tetiklenmesine katkıda bulunabilir."
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