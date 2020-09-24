Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı kumar oynarken yakalandı
-İYİ Parti Rize İl Başkan Yardımcısı Şinasi Yıldız'ın Fındıklı ilçesindeki evine kumar baskını yapıldı. Baskında kumar oynadığı tespit edilen Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 9 kişiye, toplam 37 bin 350 TL idari para cezası uygulandı.
|24 Eylül 2020 19:51
|+Aa- Yazdır
İYİ Parti Rize İl Başkan Yardımcısı Şinasi Yıldız'ın Fındıklı ilçesindeki evine kumar baskını yapıldı. Baskında kumar oynadığı tespit edilen Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 9 kişiye, toplam 37 bin 350 TL idari para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fındıklı ilçesine bağlı Gürsu köyünde İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Şinasi Yıldız'ın evinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Jandarma, belirlenen adrese baskın düzenledi. Ekiplerin geldiğini görenler, kumar oynadıkları iskambil kağıtlarını yakmaya çalıştı. Aralarında Şinasi Yıldız'ın da olduğu 9 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafeyi ihlal etmekten toplam 37 bin 350 TL idari para cezası uygulandı. Evde yapılan aramalarda ise 1 tabanca ele geçirildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsa linç girişimi
24 Eylül 2020 20:15
|Hatay'da 8 farklı noktada yangın çıkartan kişi gözaltında
24 Eylül 2020 18:44
|Maske takmadı, uyaran polis ve görevlilere saldırdı, tutuklandı
24 Eylül 2020 18:38
|'Bana teşkilatın numarasını gönderin' diyen kuryeye adli kontrol
24 Eylül 2020 17:58
|Trafik kazası geçiren hemşire hayatını kaybetti
24 Eylül 2020 17:38
|Sitede aracının yerine park eden sürücü tarafından dövüldü
24 Eylül 2020 17:32
|Otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
24 Eylül 2020 17:23
|Necmeddin öğretmeni öldüren lise öğrencisine 24 yıl hapis istendi
24 Eylül 2020 16:49
|Fatih Portakal 'Tekalif-i Milliye' paylaşımı nedeniyle hakim karşısına çıktı
24 Eylül 2020 16:35
|Botoks sonrası ölüm iddiası: 1'i hekim 5 kişiye adli kontrol
24 Eylül 2020 14:20