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Çöpteki bayrağı çıkaran temizlik işçisine ödül

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, temizlik görevlisi Mümin Erikçi (45) çöp konteynerine atılan bayrağı alıp öptükten sonra kuruması için bahçenin tel örgülerine astı. Temizlik görevlisinin bayrağı astığı anların fotoğrafı sosyal medyada yayınlanınca büyük beğeni toplarken, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Mümin Erikçi'yi tebrik ederek altınla ödüllendirdi.
 24 Eylül 2020 19:53
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Çöpteki bayrağı çıkaran temizlik işçisine ödül

Darıca Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Mümin Erikçi, bugün Bağlarbaşı Mahallesi Kavala Caddesi Zeynel Sokak üzerindeki bir çöp konteynerinde ıslanmış halde bulduğu Türk bayrağını çıkartıp öptükten sonra kuruması için bahçenin tel örgülerine astı. Bu sırada yoldan geçmekte olan belediye meclis üyesi Özkan Sarıtoprak, o anı fotoğrafladı. Sarıtoprak, fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Darıca Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan vatansever abimiz, çöpten çıkardığı bayrağı tel örgüsüne asıyor. Gururluyuz. Çöpe atılmış bayrağı alıp, tel örgüye asan emekçi abimize onurlu davranışından dolayı teşekkür ederiz" notuyla paylaştı. Temizlik işçisinin davranışı büyük beğeni topladı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, makamında ağırladığı Mümin Erikçi'ye Türk Bayrağı hediye ederek altınla ödüllendirdi. Mümin Erikçi, Başkan Muzaffer Bıyık'ın hediyesi olan Türk Bayrağı'nı alıp öperek başının üstüne koydu.

Başkan Muzaffer Bıyık, "Temizlik görevlisi arkadaşımız, bölgesinde çalışırken, üzülerek söylüyorum, ilgisiz bir vatandaşımız maalesef bayrağımızı çöpe atmış. Sağolsun kıymetli personelimiz, hassasiyetiyle beraber bunu orada görmesi, milli ve manevi değerlere sahip olması nedeniyle bayrağımıza sahip çıkması nedeniyle Darıca halkı ve milletim adına teşekkür ediyorum. Darıca Belediyesi olarak böyle güzel yürekli personelle çalışmaktan ayrıca mutlu olduğumuzu ifade ediyorum" dedi.

Mümin Erikçi bayrağı bulduğu çöp konteynerinin yanında yaptığı açıklamada, "Buraları süpürüyordum, çöp kovasına çöpü dökecektim bu sırada mukaddes bayrağımızı gördüm. Onu bulunduğu yerden aldım, biraz nemlenmişti kuruması için buradaki duvarın üstündeki tel örgülere astım" dedi. Daha sonra bayrağın kuruması üzerine astığı yerden alarak öpüp alnına koyduğunu ve muhafaza altına aldığını belirten Mümin Erikçi, çöp konteynerinden bulduğu bayrağı bir emanet gibi ömür boyu saklayacağını ifade etti.
DHA
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