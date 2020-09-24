200 manken podyuma çıktı, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadı
|24 Eylül 2020 20:03
|+Aa- Yazdır
Ünlü modacı Yıldırım Mayruk, İstanbul'da düzenlenen bir defile ile mesleğe veda etti.
Mayruk'u, bu son defilesinde, manken ve sanatçılar yalnız bırakmadı.
200 MANKEN MODACININ KOSTÜMLERİNİ GİYDİ
Fişekhane'de düzenlenen defilede 200 köstüm 200 manken tarafından tanıtıldı.
5 bölümden oluşan 60 dakikalık sunumda, tayyör ve mantodan, işleme ve drape gece kostümlerine, gelinliklere uzanan bir anlatım gerçekleştirilerek Türk moda tarihine yazılacak bir jübileye imza atıldı.
BİRÇOK ÜNLÜ İSİM PODYUMA ÇIKTI
Ünlü modacının jübile defilesinde, Ahu Yağtuğ, Arzum Onan, Çağla Şikel, Canan Mutluer, Duygu Ulaş, Ebru Güzel, Ebru Ürün, Ece Gürsel, Ece Pirim, Emel Yıldırım, İvana Sert, Özlem Yıldız, Pınar Tezcan, Sema Şimşek, Şenay Akay, Tuğçe Sarıkaya ve Türkan Şoray podyuma çıktı.
İZLEYİCİLER ARASINDA SOSYAL MESAFE KURALINA UYULMADI
200 mankenin kostüm sergilediği, birçok ünlü ismin katıldığı defilenin, pandemi döneminde organize edilmesi de dikkat çekti.
Diğer yandan, defileyi izleyenlerin de sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmeden yan yana oturtulduğu görüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kim Milyoner Olmak İster'de telefon jokeri bu kez Cem Yılmaz
24 Eylül 2020 14:42
|Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip kurduğu dijital platformun adını duyurdu
24 Eylül 2020 12:28
|Cem Yılmaz esprili gönderme: Aşıyı ya Acun bulacak ya da Nusret
23 Eylül 2020 10:29
|Yavuz Bingöl: Yandaşlık kötü bir şey değil
23 Eylül 2020 09:50
|YouTuber'lar aylık gelirde şirketleri bile geçti
20 Eylül 2020 07:00
|Radyolardan Halil Sezai'ye boykot kararı
19 Eylül 2020 15:24
|Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi gözaltına alındı
17 Eylül 2020 20:13
|Halil Sezai'nin oturduğu villa kiralığa çıkarıldı
17 Eylül 2020 17:22
|Mide rahatsızlığı geçiren Bülent Ersoy tedavi altına alındı
17 Eylül 2020 14:42
|Ahmet Hakan'dan sert sözler: Bittin sen Halil Sezai
17 Eylül 2020 09:45