1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

200 manken podyuma çıktı, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadı

Yıldırım Mayruk'un jübile defilesinde 200 manken podyuma çıktı. Pandemi döneminde bu kadar geniş katılımlı bir organizasyon akıllarda soru işaretleri bıraktı.
 24 Eylül 2020 20:03
+Aa- Yazdır
200 manken podyuma çıktı, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadı

Ünlü modacı Yıldırım Mayruk, İstanbul'da düzenlenen bir defile ile mesleğe veda etti.

Mayruk'u, bu son defilesinde, manken ve sanatçılar yalnız bırakmadı.

200 MANKEN MODACININ KOSTÜMLERİNİ GİYDİ

Fişekhane'de düzenlenen defilede 200 köstüm 200 manken tarafından tanıtıldı.

5 bölümden oluşan 60 dakikalık sunumda, tayyör ve mantodan, işleme ve drape gece kostümlerine, gelinliklere uzanan bir anlatım gerçekleştirilerek Türk moda tarihine yazılacak bir jübileye imza atıldı.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM PODYUMA ÇIKTI

Ünlü modacının jübile defilesinde, Ahu Yağtuğ, Arzum Onan, Çağla Şikel, Canan Mutluer, Duygu Ulaş, Ebru Güzel, Ebru Ürün, Ece Gürsel, Ece Pirim, Emel Yıldırım, İvana Sert, Özlem Yıldız, Pınar Tezcan, Sema Şimşek, Şenay Akay, Tuğçe Sarıkaya ve Türkan Şoray podyuma çıktı.

İZLEYİCİLER ARASINDA SOSYAL MESAFE KURALINA UYULMADI

200 mankenin kostüm sergilediği, birçok ünlü ismin katıldığı defilenin, pandemi döneminde organize edilmesi de dikkat çekti.

Diğer yandan, defileyi izleyenlerin de sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmeden yan yana oturtulduğu görüldü.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kim Milyoner Olmak İster'de telefon jokeri bu kez Cem Yılmaz
24 Eylül 2020 14:42		 Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip kurduğu dijital platformun adını duyurdu
24 Eylül 2020 12:28
Cem Yılmaz esprili gönderme: Aşıyı ya Acun bulacak ya da Nusret
23 Eylül 2020 10:29		 Yavuz Bingöl: Yandaşlık kötü bir şey değil
23 Eylül 2020 09:50
YouTuber'lar aylık gelirde şirketleri bile geçti
20 Eylül 2020 07:00		 Radyolardan Halil Sezai'ye boykot kararı
19 Eylül 2020 15:24
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi gözaltına alındı
17 Eylül 2020 20:13		 Halil Sezai'nin oturduğu villa kiralığa çıkarıldı
17 Eylül 2020 17:22
Mide rahatsızlığı geçiren Bülent Ersoy tedavi altına alındı
17 Eylül 2020 14:42		 Ahmet Hakan'dan sert sözler: Bittin sen Halil Sezai
17 Eylül 2020 09:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:27 - RTÜK 'Kimsesizler' adlı diziyle ilgili inceleme başlattı21:25 - İki gün yüz yüze eğitim yeterli olacak mı?21:13 - Sağlık-Sen'den 'döner sermaye' açıklaması21:07 - Bu ilde de kamu binalarına 'HES kodu' ile girilebilecek21:06 - Hayatını kaybeden Müftü Yardımcısı toprağa verildi20:49 - Bursa'da su fiyatlarında indirime gidilecek
20:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minik Sara için talimat verdi20:43 - Ameliyat sonrası uyandırılamayan çocuk yaşamını yitirdi20:24 - 4 asırlık tüneller turizme kazandırılacak20:20 - Sevda Noyan hakkında takipsizlik kararı20:15 - Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsa linç girişimi20:13 - Zaman yazarı Mümtazer Türköne tahliye edildi
20:13 - Avusturyalı bilim adamlarından şaşırtan buluş20:07 - MGK toplantısı sona erdi... İşte alınan kararlar20:07 - Konya Büyükşehir, itfaiye eri sözlü sınav sonuçlarını açıkladı20:03 - 200 manken podyuma çıktı, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadı20:00 - Tetanos aşısını geliştirmişti, şimdi Covid-19 aşısı için çalışıyor
19:53 - Çöpteki bayrağı çıkaran temizlik işçisine ödül
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB: Canlı derslerde bu ders saatini aşmayın dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı
Anne ve babası canlı ders verirken balkondan düşerek hayatını kaybetti
Sağlık personelinin tavan ek ödeme oranları belli oldu
Faiz kararı sonrası düşen dolar 7,60 TL'de
Merkez Bankası faizi artırdı
İstanbul'daki depremin büyüklüğü belli oldu
Bakan iken ne yaptınız... Mülakatta yüzlerce adayı elemediniz mi?
İçişleri'nden yeni genelge... Yalan ya da eksik bilgi verene hapis cezası
Erdoğan'dan, 'Acı Biber Reçel'i getiren kurmayına... Reçel yemiyorum
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
24.09.2020 istanbul depremi 1
yellenmek 4
papanın katırı 1
cantekin 1
gigi hadid 1
üniversitenin 1 günde sınav sonucunu değiştirmesi 3
beynelmilel 1
ülkücü 4
diagne irfan can takası 2
ilaç şirketleri türkiye'ye satışı durdurabilir 6
SON İLANLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kütahya Belediyesi 36 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Konya Güvenlik Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam