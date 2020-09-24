1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Konya Büyükşehir, itfaiye eri sözlü sınav sonuçlarını açıkladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, dün memurlar.net'te yer alan haber sonrasında, 39 gündür beklettiği itfaiye eri sözlü sınav sonuçlarını bugün açıkladı
 24 Eylül 2020 20:07
+Aa- Yazdır
Konya Büyükşehir, itfaiye eri sözlü sınav sonuçlarını açıkladı

memurlar.net'te dün yayımlanan haberde, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 10 ila 14 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılan itfaiye eri sözlü sınavlarının sonuçlarını, 39 gündür beklettiğine dikkat çekilmişti.

Belediye Başkan Uğur İbrahim Altay bu haber sonrasında sonuçları bugün açıklamıştır.

İtfaiye eri sözlü sınav sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişilik alımı unuttu mu?
24 Eylül 2020 14:02		 Sözleşmeli Personel İstihdamında 4 değişiklik
24 Eylül 2020 08:50
Konya Büyükşehir, 630 adayı 39 gündür bekletiyor
23 Eylül 2020 11:45		 ÖABT soru ve cevapları yayımlandı
21 Eylül 2020 15:50
Araştırma görevlisi alımında lisans mezuniyet notu şartı koyulabilir mi?
21 Eylül 2020 14:05		 2020 yılı ASDEP sözlü sınav sonuçları açıklandı
21 Eylül 2020 09:16
'ASDEP sonuçlara haftaya açıklanacak' denmişti, yine açıklanamadı
21 Eylül 2020 08:26		 ÖABT sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
20 Eylül 2020 17:00
11 kişilik örnek sözleşmeli alıma toplam 1087 başvuru oldu
20 Eylül 2020 00:04		 Adıyaman Üniversitesi bir ilanı daha sınırlandırdı
20 Eylül 2020 00:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:27 - RTÜK 'Kimsesizler' adlı diziyle ilgili inceleme başlattı21:25 - İki gün yüz yüze eğitim yeterli olacak mı?21:13 - Sağlık-Sen'den 'döner sermaye' açıklaması21:07 - Bu ilde de kamu binalarına 'HES kodu' ile girilebilecek21:06 - Hayatını kaybeden Müftü Yardımcısı toprağa verildi20:49 - Bursa'da su fiyatlarında indirime gidilecek
20:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minik Sara için talimat verdi20:43 - Ameliyat sonrası uyandırılamayan çocuk yaşamını yitirdi20:24 - 4 asırlık tüneller turizme kazandırılacak20:20 - Sevda Noyan hakkında takipsizlik kararı20:15 - Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsa linç girişimi20:13 - Zaman yazarı Mümtazer Türköne tahliye edildi
20:13 - Avusturyalı bilim adamlarından şaşırtan buluş20:07 - MGK toplantısı sona erdi... İşte alınan kararlar20:07 - Konya Büyükşehir, itfaiye eri sözlü sınav sonuçlarını açıkladı20:03 - 200 manken podyuma çıktı, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadı20:00 - Tetanos aşısını geliştirmişti, şimdi Covid-19 aşısı için çalışıyor
19:53 - Çöpteki bayrağı çıkaran temizlik işçisine ödül
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB: Canlı derslerde bu ders saatini aşmayın dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı
Anne ve babası canlı ders verirken balkondan düşerek hayatını kaybetti
Sağlık personelinin tavan ek ödeme oranları belli oldu
Faiz kararı sonrası düşen dolar 7,60 TL'de
Merkez Bankası faizi artırdı
İstanbul'daki depremin büyüklüğü belli oldu
Bakan iken ne yaptınız... Mülakatta yüzlerce adayı elemediniz mi?
İçişleri'nden yeni genelge... Yalan ya da eksik bilgi verene hapis cezası
Erdoğan'dan, 'Acı Biber Reçel'i getiren kurmayına... Reçel yemiyorum
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Annemi trenden nasıl atarım 1
amerikan traşı 1
ifteri 1
Kumpas 1
küsüp giden yazarlar 1
ilaç şirketleri türkiye'ye satışı durdurabilir 6
kanonik 2
hes kodu'nun geçim kaynağı olması 3
Zlatan İbrahimovic 3
kişi başına düşen milli gelir 1
SON İLANLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kütahya Belediyesi 36 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Konya Güvenlik Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam