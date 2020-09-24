Konya Büyükşehir, itfaiye eri sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
Konya Büyükşehir Belediyesi, dün memurlar.net'te yer alan haber sonrasında, 39 gündür beklettiği itfaiye eri sözlü sınav sonuçlarını bugün açıkladı
|24 Eylül 2020 20:07
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memurlar.net'te dün yayımlanan haberde, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 10 ila 14 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılan itfaiye eri sözlü sınavlarının sonuçlarını, 39 gündür beklettiğine dikkat çekilmişti.
Belediye Başkan Uğur İbrahim Altay bu haber sonrasında sonuçları bugün açıklamıştır.
İtfaiye eri sözlü sınav sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.
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