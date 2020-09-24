Zaman yazarı Mümtazer Türköne tahliye edildi
FETÖ'den tutuklanan eski Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne, tahliye edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mümtazer Türköne'nin yeniden yargılanması talebinde bulunmuştu.
|24 Eylül 2020 20:13
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Eski Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne'yle ilgili sürpriz bir son dakika gelişmesi yaşandı...
FETÖ'den 10 yıl hapis cezası alan FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne tahliye edildi.
BAHÇELİ, TÜRKÖNE İÇİN 'HAKSIZLIK VARSA DÜZELTİLSİN' DEMİŞTİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli daha önce, Mümtazer Türköne'ye sahip çıkmış ve Türköne'nin yeniden yargılanmasını istemişti.
Bahçeli, Türköne için, "Dileğim bir haksızlık varsa bunun acilen düzeltilmesidir. Osman Kavala'nın, Altan kardeşlerin, Nazlı Ilıcak'ın ve daha pek çok sorunlu kişinin masum gösterilmeye çalışıldığı bir yerde şehit ağabeyi Mümtaz'er Türköne'nin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir" demişti.
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