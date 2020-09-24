Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsa linç girişimi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Türk Bayrağını indirmeye çalıştığı iddia edilen şahıs, polis kovalamacası sonucu kayalık alanda yakalandı. Vatandaşlar itfaiye merdiveni ile indirilen şahsi linç etmek istedi. Polis ekipleri kalabalığı havaya ateş açarak durdurdu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi Toki Tepesinde yaşandı. İddiaya göre kimliği belirlenemeyen bir kişi, şehitler için kurulan hatıra ormanındaki dev Türk Bayrağını indirmeye çalıştı. Durumu fark edenler polise haber verdi. Olay yerine giden polisler, kaçmaya çalışan şahsı kayalık alanda yakaladı. Polis ekipleri şahsı indirmek için itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak şahsı polis kontrolünde indirdi.

Kalabalık şahsi linç etmek istedi

Yaşanan olay sonrası bölgede büyük bir kalabalık toplandı. Şahsı linç etmek isteyen kalabalığı durdurmak için polis barikatı kuruldu. Barikatı aşan bazı vatandaşlar şahsı linç etmeye çalıştı. Polis ekipleri kalabalığı durdurmak için havaya ateş açtı . Zırhlı araca bindirilen şahıs emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.