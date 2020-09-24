Sevda Noyan hakkında takipsizlik kararı
|24 Eylül 2020 20:20
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sevda Noyan hakkında, sosyal medya hesabından 10 Kasım 2013 tarihinde yaptığı paylaşım nedeniyle başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.
Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan takipsizlik kararında, Sevda Noyan'ın, sosyal medya hesabı aracılığıyla "Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakarete" yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığının ihbar edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Şüphelinin "Sevda Noyan" kullanıcı ismiyle Twitter isimli sosyal medya hesabı aracılığıyla, "Bu gün putları kırma günü. Kendimize gelme günü. Bir ölümlü kuldan gel bizi kurtar diyenlere, ibretle bakma günü. Bu gün, hep o gün..." şeklindeki yazıyı paylaştığı kaydedildi.
Kararda, suç duyurusuna konu eylemler kapsamında şüphelinin üzerine isnat olunan suçun yasal unsurlar itibariyle oluşmadığı vurgulanarak soruşturma konusu olay hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği anlatıldı.
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