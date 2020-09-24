4 asırlık tüneller turizme kazandırılacak

Osmanlı'dan kalan cami, han, hamam, köprü ve çeşmeleri, tarihi konak ve evleriyle ünlü Safranbolu'da, ilçenin altında bulunan tüneller turizme kazandırılacak. Mimari güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Safranbolu'ya yeraltı tünelleri turizm değeri katacak. Yağmur suları ve kanalizasyonun sağlıklı bir şekilde uzaklaştırılması için yapılan tüneller, Demirciler ve Bakırcılar Çarşıları ile Cinci Hanı ile İzzet Mehmet Paşa Camii'nin altından geçiyor. Yeraltına kemerler kurularak yapılan tüneller o dönemde temizliğin ne kadar önemli olduğunu gösterirken, 380 metrelik tünellerin 180 metresi ziyarete açılacak.

Safranbolu'daki yeraltı tünellerinin turizme kazandırılması amacıyla Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ve beraberindekiler tünele inerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından konuşan Vali Gürel, "Safranbolumuzun yeryüzünde ki güzelliklerini yıllardır görüyoruz. Bugün de 1645 yılında belki de bütün dünya da böyle bir kanal sistemi olmazken Osmanlı İmparatorluğu döneminde Safranbolu'da atık suların bertarafı adına bir çalışma yapılıyor ve şu anda Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar öncülüğünde bir proje yapılıyor. 1645 yılında yapılan bu tünellerin turizme kazandırılması ve gelen misafirlere gösterilmesiyle alakalı bir projeleri var. Safranbolu kaymakamımızla beraber burayı yerinde görelim istedik. Nasıl turizme kazandırılabilir içeriye girdik ve gezdik. Gerçekten muhteşem bir yapı. Belirli proje kapsamında güvenlik tedbirleri alındıktan sonra turizme kazandırılacağını düşünüyorum" dedi.

Vali Gürel dünyada örneği az olan tünellerden biri olduğunu ifade ederek, "Bu tür yapılarla ile beraber Safranbolu turizmi çeşitlenecek. Karabük'ün çeşitli yerlerinde ki doğal güzelliklerini de turizme kazandırmak gibi bir çabamız var. Burayı bir bütün içerisinde planlayabilirsek hem Safranbolu ve Karabük'ün turizmine katkıda bulunulmuş olacak hem de ülke turizmimize çeşitlilik kazandırmış olacağız. Dünya da belki de örneği az olan tünellerden kanallardan bir tanesi. İnşallah bunu da gün yüzüne çıkartmış olacağız.'' diye konuştu.