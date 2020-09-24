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Ameliyat sonrası uyandırılamayan çocuk yaşamını yitirdi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kırılan koluna yapılan ameliyattan sonra uyandırılamayan 6 yaşındaki kız çocuğu, 12 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.
 24 Eylül 2020 20:43
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Ameliyat sonrası uyandırılamayan çocuk yaşamını yitirdi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kırılan koluna yapılan ameliyattan sonra uyandırılamayan 6 yaşındaki kız çocuğu, 12 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Acıpayam Belediyesinde çalışan Mehmet Ali Tokdemir'in 6 yaşındaki kızı Miray Tokdemir, 11 Eylül'de Yassıhöyük Mahallesi'nde oynarken kolunu kırdı.

Ambulansla Denizli'de özel bir hastaneye kaldırılan küçük Miray, ertesi gün ameliyata alındı.

Operasyonun ardından yoğun bakım ünitesine kaldırılan Miray Tokdemir, iki gün uyanmayınca Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Miray Tokdemir, bilinci kapalı olarak sevk edildiği hastanede 10 gün süren müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Küçük kızın, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapıldı.

Otopsinin ardından aile tarafından alınan cenaze, Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından Acıpayam Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili inceleme başlattı.

- "Şikayetçi olacağız"

Baba Mehmet Ali Tokdemir'in dayısı Görkem Kavaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesinin vefatı nedeniyle ailesiyle gittiği Yassıhöyük Mahallesi'nde salıncaktan düştüğünü aktardı.

Ölüm haberiyle büyük şok yaşadıklarını belirten Kavaklı, ölümünde sorumluluğu bulunan kişilerden şikayetçi olacaklarını bildirdi.

Bu arada Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan da başsağlığı mesajı yayımladı.
Anadolu Ajansı
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