1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minik Sara için talimat verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, takılan işitme cihazı sayesinde ilk defa duyduğu seslerle yaşadığı sevinci heyecan yaratan 10 yaşındaki Fatma Afaş'ın, kendisi gibi işitme engelli olan kardeşi 3 yaşındaki Sara'nın tedavi edilmesi için talimat verdi. Minik Sara, tedavisi için sağlık kontrolünden geçirildi.
 24 Eylül 2020 20:46
+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minik Sara için talimat verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, takılan işitme cihazı sayesinde ilk defa duyduğu seslerle yaşadığı sevinci heyecan yaratan 10 yaşındaki Fatma Afaş'ın, kendisi gibi işitme engelli olan kardeşi 3 yaşındaki Sara'nın tedavi edilmesi için talimat verdi. Minik Sara, tedavisi için sağlık kontrolünden geçirildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Fares ve Gusun Afaş çiftinin 7 çocuğundan biri olan doğuştan işitme engelli Fatma Afaş'ın önceki gün kulağına işitme cihazı takıldı. Fatma Afaş duyduğu seslere ellerini sallayarak ve gülümseyerek tepki verirken, yaşadığı sevinç duygulandırdı. Fatma Afaş'ın yaşadığı sevinç ve kendisi gibi işitme engelli olan kardeşi Sara'nın da haber olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuğun tedavisi için devreye girdi. Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'ye minik Sara'nın tedavisi için talimat verdi. Bunun üzerine Fatma'nın kardeşi Sara Afaş, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde ve işitme cihazları satan firmada sağlık kontrolünden geçirildi. Doğuştan işitme kaybı olan Sara'nın birkaç ay içerisinde yapılacak cerrahi operasyonun ardından hem işitip hem de konuşabileceği öğrenildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İki gün yüz yüze eğitim yeterli olacak mı?
24 Eylül 2020 21:25		 Zaman yazarı Mümtazer Türköne tahliye edildi
24 Eylül 2020 20:13
MGK toplantısı sona erdi... İşte alınan kararlar
24 Eylül 2020 20:07		 Hastalarda zatürre oranı yüzde 6, düşmeye devam ediyor
24 Eylül 2020 19:21
Kılıçdaroğlu: Devletin çözülmeyecek sorunları yoktur, çözülür
24 Eylül 2020 15:39		 Evlat nöbetindeki aileye müjdeyi, Bakan Soylu verdi
24 Eylül 2020 12:42
Erdoğan'dan uyarı: Eften püften adaylar gelmesin
24 Eylül 2020 10:07		 Erdoğan'dan, 'Acı Biber Reçel'i getiren kurmayına... Reçel yemiyorum
24 Eylül 2020 10:05
İyi Parti'de genel başkan yardımcıları kapıştı
24 Eylül 2020 09:22		 Kemal Kılıçdaroğlu: Sembolik bir Cumhurbaşkanı adayımız olacak
24 Eylül 2020 08:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:27 - RTÜK 'Kimsesizler' adlı diziyle ilgili inceleme başlattı21:25 - İki gün yüz yüze eğitim yeterli olacak mı?21:13 - Sağlık-Sen'den 'döner sermaye' açıklaması21:07 - Bu ilde de kamu binalarına 'HES kodu' ile girilebilecek21:06 - Hayatını kaybeden Müftü Yardımcısı toprağa verildi20:49 - Bursa'da su fiyatlarında indirime gidilecek
20:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minik Sara için talimat verdi20:43 - Ameliyat sonrası uyandırılamayan çocuk yaşamını yitirdi20:24 - 4 asırlık tüneller turizme kazandırılacak20:20 - Sevda Noyan hakkında takipsizlik kararı20:15 - Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsa linç girişimi20:13 - Zaman yazarı Mümtazer Türköne tahliye edildi
20:13 - Avusturyalı bilim adamlarından şaşırtan buluş20:07 - MGK toplantısı sona erdi... İşte alınan kararlar20:07 - Konya Büyükşehir, itfaiye eri sözlü sınav sonuçlarını açıkladı20:03 - 200 manken podyuma çıktı, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadı20:00 - Tetanos aşısını geliştirmişti, şimdi Covid-19 aşısı için çalışıyor
19:53 - Çöpteki bayrağı çıkaran temizlik işçisine ödül
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB: Canlı derslerde bu ders saatini aşmayın dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı
Anne ve babası canlı ders verirken balkondan düşerek hayatını kaybetti
Sağlık personelinin tavan ek ödeme oranları belli oldu
Faiz kararı sonrası düşen dolar 7,60 TL'de
Merkez Bankası faizi artırdı
İstanbul'daki depremin büyüklüğü belli oldu
Bakan iken ne yaptınız... Mülakatta yüzlerce adayı elemediniz mi?
İçişleri'nden yeni genelge... Yalan ya da eksik bilgi verene hapis cezası
Erdoğan'dan, 'Acı Biber Reçel'i getiren kurmayına... Reçel yemiyorum
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ercan taner'le fatih altaylı'nın telefon numaralarını paylaşması 7
maskov87 2
Levent Dönmez 1
Anton Pavloviç Çehov 1
mbwana samatta 4
Tinyaba 1
müdür beyin yeşil kürkü 5
kişi başına düşen milli gelir 1
bugün olsa tarikata yine giderim 3
Andersen 1
SON İLANLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kütahya Belediyesi 36 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Konya Güvenlik Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam