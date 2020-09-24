Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minik Sara için talimat verdi
|24 Eylül 2020 20:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, takılan işitme cihazı sayesinde ilk defa duyduğu seslerle yaşadığı sevinci heyecan yaratan 10 yaşındaki Fatma Afaş'ın, kendisi gibi işitme engelli olan kardeşi 3 yaşındaki Sara'nın tedavi edilmesi için talimat verdi. Minik Sara, tedavisi için sağlık kontrolünden geçirildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Fares ve Gusun Afaş çiftinin 7 çocuğundan biri olan doğuştan işitme engelli Fatma Afaş'ın önceki gün kulağına işitme cihazı takıldı. Fatma Afaş duyduğu seslere ellerini sallayarak ve gülümseyerek tepki verirken, yaşadığı sevinç duygulandırdı. Fatma Afaş'ın yaşadığı sevinç ve kendisi gibi işitme engelli olan kardeşi Sara'nın da haber olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuğun tedavisi için devreye girdi. Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'ye minik Sara'nın tedavisi için talimat verdi. Bunun üzerine Fatma'nın kardeşi Sara Afaş, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde ve işitme cihazları satan firmada sağlık kontrolünden geçirildi. Doğuştan işitme kaybı olan Sara'nın birkaç ay içerisinde yapılacak cerrahi operasyonun ardından hem işitip hem de konuşabileceği öğrenildi.
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