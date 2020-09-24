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Hayatını kaybeden Müftü Yardımcısı toprağa verildi

Tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden İl Müftü Yardımcısı Mehmet Uzunca, Kütahya'da toprağa verildi.
 24 Eylül 2020 21:06
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Hayatını kaybeden Müftü Yardımcısı toprağa verildi

Tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden İl Müftü Yardımcısı Mehmet Uzunca, Kütahya'da toprağa verildi.

Mehmet Uzunca, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Evliya Çelebi Mezarlığında toprağa verildi.

Uzunca'nın cenaze namazına, Vali Ali Çelik, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, ailesi ile din görevlileri katıldı.

Vali Çelik, merhum Mehmet Uzunca'nın ailesine baş sağlığı ve sabır diledi.

"Mehmet Uzunca kimdir?"

İl Müftü Yardımcısı Mehmet Uzunca, 1960 tarihinde Kütahya Merkez Bayat köyünde doğdu. İlkokulu kendi köyünde tamamladıktan sonra 1975 yılında Kütahya Merkez Mollabey Kur'an Kursunda hıfzını tamamladı.

1982'de Kütahya İmam-Hatip Lisesinden, 1987'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1982 yılında Ankara Polatlı'da ilk olarak memuriyete başladı. 1991-1995 arası yurtdışı görevi dolayısıyla Hollanda'da bulundu.1999'da İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Müftü ve Vaizler İhtisas Kursu'nu bitirdikten sonra, aynı yıl Erzurum Hınıs ilçesinde müftülük görevine başladı. 9 ay sonra Köprüköyü ilçesine naklen atandı. 2002 yılı sonunda Eskişehir Han ilçe müftülüğüne, Eylül 2003'te ise Beylikova ilçesine tayin oldu.2005 tarihinden itibaren Kütahya Aslanapa'da ve 2012-2017 Mart arasında Sakarya Arifiye'de İlçe Müftüsü olarak görev yaptıktan sonra 2017 tarihinde başlamış olduğu Kütahya İl Müftü Yardımcılığı görevine devam etmekteydi. Uzunca, evli ve iki çocuk babasıydı.
İhlas Haber Ajansı
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