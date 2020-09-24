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Sağlık-Sen'den 'döner sermaye' açıklaması

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Kamu adına hizmet verdiğimiz bir yerde hastanenin gelirine bağlı olarak bir ücret politikasının belirlenmesi doğru bir şey değil. Bunu yaptığınız sürece siz çalışanların içerisinde adaleti sağlayamazsınız." dedi.
 24 Eylül 2020 21:13
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Sağlık-Sen'den 'döner sermaye' açıklaması

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Kamu adına hizmet verdiğimiz bir yerde hastanenin gelirine bağlı olarak bir ücret politikasının belirlenmesi doğru bir şey değil. Bunu yaptığınız sürece siz çalışanların içerisinde adaleti sağlayamazsınız." dedi.

Durmuş, Sağlık-Sen Adana Şubesince Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen, "Sağlık-Sen Akademik Sağlık Yönetmeliği Programı" sertifika dağıtım törenine katıldı.

Durmuş, burada yaptığı konuşmada, programın çok önemli olduğunu söyledi.

"Toplumların kaderini değiştiren, niteliksiz çoğunluklar değil, nitelikli azınlıklardır." diyen Durmuş, şöyle konuştu:

"Kendinizi bulunmuş olduğunuz konum itibariyle asla değersiz görmeyin. Yapmış olduğunuz işi asla küçümsemeyin. İşinizi ne kadar iyi yaparsanız hem kurumunuza hem ülkenize hem de geleceğinize o kadar büyük hizmet etmiş olursunuz. Bunun için illa önemli mevkilerde olmaya gerek yok. Biz Sağlık-Sen olarak, 'Ya işini en iyi bilen olacaksın ya da işini en iyi bilenlerle çalışacaksın.' diyoruz. Sağlık-Sen olarak Türkiye'nin sendikal mücadelesinde de taşları yeniden karıyoruz. Türkiye'deki memur sendikacılığına yönelik önemli adımlar atıyoruz."

Sendika olarak 'döner sermaye' konusunda çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken Durmuş, şunları söyledi:

"Bugün döner sermaye bizim en önemli sorunumuz. Döner sermayedeki adaletsizlik artık insanların canına tak etmiş. Verilmeyen paralardan şikayetimiz yok. Ücretlerin az olmasından da şikayetimiz yok. Ama siz belli bir ücret dağıtıyor ve bunun içerisinde adaleti sağlayamıyorsanız bizim buna itirazımız var. İnsanların vicdanlarındaki adalet duygusunu sarsarsanız başarılı olamazsınız. Biz döner sermayeyle alakalı çalışmalar yaptık. Bakanlığımızın bütün yetkililerinin önlerine bu çalışmaları koyduk. Döner sermaye yönetmeliğinde hekim, hekim dışı personelin havuzu mutlaka ayrılmalı. Bir tarafta performans üreten bir kesim var, bir tarafta performans üretmeyen ama performans üreten doktorun üretmiş olduğu performansa göre ücret alan bir sağlık çalışanı grubu var. Sağlık çalışanları kamu adına hizmet veriyor. Kamu adına hizmet verdiğimiz bir yerde hastanenin gelirine bağlı olarak bir ücret politikasının belirlenmesi doğru bir şey değil. Bunu yaptığınız sürece çalışanların içerisinde adaleti sağlayamazsınız."

Programın sonunda Durmuş ve protokol, dereceye girenlere ödül ve sertifikalarını verdi.
Anadolu Ajansı
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