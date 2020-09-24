RTÜK 'Kimsesizler' adlı diziyle ilgili inceleme başlattı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV'de yayınlanan "Kimsesizler" adlı diziyle alakalı inceleme başlatıldığını duyurdu.
|24 Eylül 2020 21:27
|+Aa- Yazdır
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV'de yayınlanan "Kimsesizler" adlı diziyle alakalı inceleme başlatıldığını duyurdu.
RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"FOX TV'nin 'Kimsesizler' dizisiyle alakalı gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bildirimleri gerekse STK ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler sonucunda söz konusu dizi film için RTÜK Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır."
9 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Ameliyat sonrası uyandırılamayan çocuk yaşamını yitirdi
24 Eylül 2020 20:43
|At sucuğuna 'Özbek eti' bahanesi
17 Eylül 2020 07:42
|MEB, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında soruşturma başlattı
15 Eylül 2020 12:23
|Tecavüz suçlamasında, müfettişler incelemeyi tamamladı
14 Eylül 2020 12:50
|Koronavirüs fırsatçılığı! Özel hastanelere soruşturma başlatıldı
14 Eylül 2020 08:52
|Tecavüzle suçlanan Belediye Başkanı için iki müfettiş görevlendirildi
11 Eylül 2020 10:36
|İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre 'skandal' iddiaları yalanladı
09 Eylül 2020 17:30
|Haliç Üniversitesi, Mütercimler hakkında soruşturma başlattı
09 Eylül 2020 10:54
|3 Vali Yardımcısı görevden alındı
07 Eylül 2020 21:10
|Adları cinsel tacize karışan iki akademisyen açığa alındı
07 Eylül 2020 18:28