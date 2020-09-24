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'Süper meyve' aronya Şanlıurfa'da alternatif ürün olacak

Sağlığa olumlu etkileri ve yararları nedeniyle "süper meyve" olarak da adlandırılan aronyanın Şanlıurfa'da yetiştirilmesi için yapılan denemede olumlu sonuç alındı.
 24 Eylül 2020 21:38
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'Süper meyve' aronya Şanlıurfa'da alternatif ürün olacak

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da, GAP Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) tarafından aronya meyvesinin altarnetif ürün olarak üretilmesi için çalışma başlatıldı.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yürütülen sulama yatırımları sayesinde kentte, başta pamuk ve mısır olmak üzere buğday, arpa ve kırmızı mercimeğin ekim alanının artmasının yanında farklı ürünler için de çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda, GAPTAEM Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Ziraat Mühendisi Şehnaz Korkmaz liderliğindeki mühendis ekip tarafından, GAP Kalkınma İdaresinin desteğiyle "Şanlıurfa koşullarında, sağlık kaynağı aronya meyvesinin adaptasyonu" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında Koruklu Talat Demirören Araştırma İstasyonu'nda aronya bahçesi oluşturularak, meyvenin kentin sıcak ikliminde yetiştirilme koşulları incelendi.

Gelecek hafta hasadın yapılacağı bahçede yapılan incelemelerde sağlık açısından "süper meyve" olarak adlandırılan aronyanın, kentin iklim koşullarına uyum sağladığı ve özellikle alternatif ürün olarak küçük bahçelerde yetiştirilerek üreticiye yüksek gelir sağlayacağı belirlendi.

Proje lideri Şehnaz Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının aronya meyvesini Şanlıurfa tarımına kazandırmak olduğunu söyledi.

Projenin ilk yılında olumlu sonuçlar aldıklarını ifade eden Korkmaz, "Aronya ağaçlarımız ilk yılında olmasına rağmen meyve verdiler, gelecek hafta meyvelerin hasadını gerçekleştireceğiz." dedi.

Korkmaz, özellikle kentin sıcak bir iklime sahip olması nedeniyle aronyanın adaptasyonunda sorun yaşamayı beklediklerini ancak meyve ağaçlarının bölgeye çabuk uyum sağladığını ve yüzlerini güldürdüğünü ifade etti.

"1 kilogram aronya 25 kilogram limona eşit"

Ağaçların meyve miktarının da kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Korkmaz, şöyle konuştu:

"Aronya meyvesi özellikle antioksidan, antosiyanin ve fenolleri çok yüksek düzeyde içermektedir. Yani polifenol içeriği açısından 1 kilogram aronya meyvesinin 25 kilogram limona eşit geldiği bilinmektedir. Bu nedenle çok değerli bir meyvedir. İçeriği sayesinde tıp ve eczacılık alanları olmak üzere dondurma sanayisi, gıda boyalarında, sıvı veya kurutulmuş meyve olarak bir çok alanda kullanılmaktadır. Aronyanın, küçük tarımsal işletmelerde üretimi kolayca yapılabilmektedir. Bir dekar alanda 200 ile 220 fidan dikimi yapılabilir. 5 yaşına geldiğinde verimli çağına ulaşmış olacaktır. Bölgemizde genellikle tarla bitkilerine yönelim var ancak aronya meyvesini alternatif ürün olarak daha küçük alanlarda daha fazla gelir elde etmek amacıyla öneriyoruz."

Korkmaz, aronyanın kilogramının 80 ile 100 lira arasında satıldığını ve kurutularak ihraç edildiğini sözlerine ekledi.

"Suyun yeterli olduğu bölgelerde rahatlıkla yetiştirilebilir"

Proje ekibinden Meral Anlağan Taş da aronyanın suyu seven bir bitki olduğunu, bölgedeki sulama yatırımlarının meyvenin üretimine büyük katkı sunacağını belirtti.

Deneme bahçesindeki meyve ağaçlarının iki günde bir sulandığını kaydeden Taş, "Üreticilerimiz suyun yeterli olduğu bölgelerde rahatlıkla aronyayı yetiştirebilirler. Hatta yürüttüğümüz proje sayesinde bazı üreticiler bizimle irtibata geçerek bu meyveyi üretmeyi planlıyorlar. Biz de elimizden geldiğinde, üreticilerimize yardım ederek bu meyvenin bölgemizde üretilmesine yardımcı olacağız." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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