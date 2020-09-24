Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|24 Eylül 2020 21:39
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Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.06'da Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin 22,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 17,77 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.
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