Giresun'da açık alanlarda sigara içmek yasaklandı
|24 Eylül 2020 21:50
|+Aa- Yazdır
Giresun Valiliği, il genelinde cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturduğundan yürüyüş esnasında sigara içmenin yasaklandığı bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Giresun İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 22 Eylül'de Vali Enver Ünlü başkanlığında toplandı.
Giresun'daki tüm kamu kurumlarında, mesai başlangıç ve bitişlerinin toplu taşıma ve diğer ulaşım araçlarında yoğunluğa yol açmaması için 08.00-16.30 ve 08.30-17.00 şeklinde düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılarak hayata geçirilmesine karar verilen toplantıda, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların, çarşı, pazar yeri, AVM, sosyal mesafenin korunmasında zorluk yaşanan çay ocağı gibi işletmeler ile vatandaşlar tarafından yoğun kullanılan Gazi, Fatih, Alpaslan caddelerine 07.00-10.00 ile 16.00-19.00 saatlerinde girişlerinin kısıtlanması, Gazi, Fatih ve Alpaslan caddelerinde işletmesi bulunan veya burada çalışan 65 yaş üstü vatandaşların muaf tutulması kararlaştırıldı.
Toplantıda ayrıca, Giresun genelinde cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturduğundan yürüyüş esnasında sigara içmek yasaklandı.
Alınan bu kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bu ilde de kamu binalarına 'HES kodu' ile girilebilecek
24 Eylül 2020 21:07
|Faz 3 gönüllü aşılamalarında ikinci merkez belli oldu
24 Eylül 2020 19:49
|Bartın'da 65 yaş üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması
24 Eylül 2020 19:10
|Eşine özel kadro açan Rektörün görevine son verildi
24 Eylül 2020 17:41
|Sağlık personelinin tavan ek ödeme oranları belli oldu
24 Eylül 2020 17:01
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
24 Eylül 2020 15:34
|İçişleri'nden yeni genelge... Yalan ya da eksik bilgi verene hapis cezası
24 Eylül 2020 14:57
|Kırsal kalkınma için 34 projeye 35 milyon lira hibe sağlanacak
24 Eylül 2020 14:13
|Apartman görevlisinde virüs çıkınca 500 kişi karantinaya alındı
24 Eylül 2020 13:52
|İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o anları Twitter'da paylaştı
24 Eylül 2020 11:54