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Maske takmayan vatandaştan ceza yazan polise tepki

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan maske denetiminde, maskesiz yakalanan bir vatandaş, "Yazıktır, günahtır" diyerek yazılan cezaya itiraz etti.
 24 Eylül 2020 22:12
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan maske denetiminde, maskesiz yakalanan bir vatandaş, "Yazıktır, günahtır" diyerek yazılan cezaya itiraz etti.

Kayseri'de korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan maske denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Şehrin en işlek caddelerinden biri olan İstasyon Caddesi'nde de denetim yapan ekipler, araçları durdurarak maske denetimi yaptı.

Bu sırada yoldan geçen bir M.H.O.'nun maskesiz olduğunu gören ekipler, vatandaşı durdurarak maskesiz olduğunu hatırlattı. Ceza yazılacağını öğrenen M.H.O., "Yemek yedik, maske orada kaldı. Yazıktır, günahtır" diyerek ceza yazılmamasını istedi. Şahsa, maske takmadığı için 900 TL para cezası kesildi.
İhlas Haber Ajansı
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