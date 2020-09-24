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Iğdır'da filyasyon ekibi kaza yaptı: 2 yaralı
Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan hastalara yardım için giden filyasyon ekibi trafik kazası geçirdi.
|24 Eylül 2020 22:29
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Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan hastalara yardım için giden filyasyon ekibi trafik kazası geçirdi.
İl Sağlık Müdürlüğüne ait Metin Öge yönetimindeki 76 DK 644 plakalı araç, Iğdır-Karakoyunlu yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir iş yerinin bahçesine girdi.
Kazada, araç içinde bulunan doktor Nehayet Aray ile sağlık çalışanı Ömer Güren yaralandı.
Çevredekilerin kazayı yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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