Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 1-1 sona eren maçın penaltı atışlarında Rio Ave'ye 4-2 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti.
BEŞİKTAŞ 1-1 RIO AVE
GOL: 15' Güven Yalçın, 85' Bruno Moreira
İlk yarı sonucu: 1-0
Normal süre sonucu: 1-1
PENALTILAR
Mensah penaltıyı gole çevirdi 1-0
Moreira penaltıyı gole çevirdi 1-1
Gökhan Töre penaltıyı gole çevirdi 2-1
Santos penaltıyı gole çevirdi 2-2
Welinton penaltıyı kaçırdı 2-2
Jambor penaltıyı gole çevirdi 2-3
Larin penaltıyı kaçırdı 2-3
Rio Ave'de penaltı gol oldu.
|24 Eylül 2020 22:55
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