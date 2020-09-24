1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 1-1 sona eren maçın penaltı atışlarında Rio Ave'ye 4-2 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti.

BEŞİKTAŞ 1-1 RIO AVE

GOL: 15' Güven Yalçın, 85' Bruno Moreira

İlk yarı sonucu: 1-0

Normal süre sonucu: 1-1

PENALTILAR

Mensah penaltıyı gole çevirdi 1-0

Moreira penaltıyı gole çevirdi 1-1

Gökhan Töre penaltıyı gole çevirdi 2-1

Santos penaltıyı gole çevirdi 2-2

Welinton penaltıyı kaçırdı 2-2

Jambor penaltıyı gole çevirdi 2-3

Larin penaltıyı kaçırdı 2-3

Rio Ave'de penaltı gol oldu.

 24 Eylül 2020 22:55
+Aa- Yazdır
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 1-1 sona eren maçın penaltı atışlarında Rio Ave'ye 4-2 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rıdvan Dilmen: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok
22 Eylül 2020 22:26		 Ersin Düzen Fatih Altaylı kapışması: 500 bin lira aldığımı ispatla hiçbir ekrana çıkmam
22 Eylül 2020 09:06
Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi negatif çıktı
21 Eylül 2020 18:44		 Çobanlık yaparken hazırlandı, Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu
21 Eylül 2020 14:31
İlkay Gündoğan koronavirüse yakalandı
21 Eylül 2020 13:08		 Beşiktaş: Test talebimiz kabul edilmedi
19 Eylül 2020 19:05
TFF açıkladı: 6 hakemin korona virüs testi pozitif
19 Eylül 2020 12:44		 Antalyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personelin testi pozitif
18 Eylül 2020 22:25
UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
18 Eylül 2020 15:48		 Galatasaray'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti sona erdi
17 Eylül 2020 21:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:57 - Aksaray'da 3.9 büyüklüğünde deprem22:55 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti!22:29 - Iğdır'da filyasyon ekibi kaza yaptı: 2 yaralı22:26 - Erkan Mumcu'nun görevinden alınmasını FETÖ mü istedi?22:12 - Maske takmayan vatandaştan ceza yazan polise tepki21:57 - Sağlık çalışanına 'Beni neden temaslı yazdın' dayağı
21:50 - Giresun'da açık alanlarda sigara içmek yasaklandı21:49 - 'Emekli öğretmen'in katil zanlısı yakalandı21:45 - 9 gün görev yerine gitmeyen müdüre ödül verildi21:39 - Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem21:38 - 'Süper meyve' aronya Şanlıurfa'da alternatif ürün olacak21:33 - Yerli baskı devre kartı üretimiyle ithalatın önüne geçtiler
21:27 - RTÜK 'Kimsesizler' adlı diziyle ilgili inceleme başlattı21:25 - Uzaktan eğitimde sınav sistemi nasıl olacak?21:13 - Sağlık-Sen'den 'döner sermaye' açıklaması21:07 - Bu ilde de kamu binalarına 'HES kodu' ile girilebilecek21:06 - Hayatını kaybeden Müftü Yardımcısı toprağa verildi
20:49 - Bursa'da su fiyatlarında indirime gidilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB: Canlı derslerde bu ders saatini aşmayın dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı
Sağlık personelinin tavan ek ödeme oranları belli oldu
Anne ve babası canlı ders verirken balkondan düşerek hayatını kaybetti
Faiz kararı sonrası düşen dolar 7,60 TL'de
Merkez Bankası faizi artırdı
İstanbul'daki depremin büyüklüğü belli oldu
Bakan iken ne yaptınız... Mülakatta yüzlerce adayı elemediniz mi?
İçişleri'nden yeni genelge... Yalan ya da eksik bilgi verene hapis cezası
Erdoğan'dan, 'Acı Biber Reçel'i getiren kurmayına... Reçel yemiyorum
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İbo 2
cuma 1
çanakkale 1915 köprüsü'ne günlük 45 bin araç geçiş garantisi 3
taylan antalyalı 2
müdür beyin yeşil kürkü 5
24.09.2020 bayern münchen vs sevilla maçı 1
avrupa spor haftası 1
allahtan korkmuyoruz 3
WhatsApp 2
yusuf demir 1
SON İLANLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kütahya Belediyesi 36 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Konya Güvenlik Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam